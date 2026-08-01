Querida actriz y cantante murió en el olvido por un escándalo; pasó sus últimos días en la Casa del Actor

A lo largo de los años, México ha sido testigo de grandes estrellas que poco a poco desaparecen por culpa de un escándalo mediático. La gran mayoría logra recuperarse y seguir con su carrera artística. Tal fue el caso de Mariana Echeverría, quien hace poco volvió a la televisión tras dos años de “funa” por lo ocurrido en ‘La casa de los famosos México 2025’.

No obstante, hay quienes ven su carrera pausada para siempre. Si bien se podría pensar que estas situaciones ocurren gracias al poder de las redes sociales, también ha sucedido previo al auge del internet.

Justamente esto pasó con Rosa de Castilla, una actriz y cantante del Cine de Oro mexicano. Su carrera estaba en el punto más alto, pero todo se vino abajo por una controversia. Esto provocó que se alejara de los reflectores y terminara muriendo sin que mucha gente la recordara. Te contamos su historia.

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Rosa de Castilla llegó a ser muy querida en el medio artístico / Redes sociales

¿Qué escándalo marcó la carrera de la actriz y cantante Rosa de Castilla?

Rosa de Castilla debutó en el mundo artístico en la década de los años 50. Aunque era actriz, se enfocó principalmente en el canto. Se especializaba en el género de mariachi. En el auge de su fama, estuvo nominada a los Premios Ariel. Incluso llegó a hacer presentaciones en otros países.

Su descenso comenzó a finales de los años 60. En aquella época, intentó hacer un show muy revolucionario, junto a Mariachi Vargas de Tecalitlán. Según se ha dicho, la celebridad quería mostrarse con poca ropa.

Esto no fue del agrado de María Esther Zuno, esposa del entonces presidente Luis Echeverría Álvarez. La indignación de la política fue tal que mandó cerrar el lugar donde pretendía presentarse Castilla.

Aunque la actriz trató de que esto no afectara su carrera, la realidad es que, desde ese entonces, se le empezó a ver menos en el mundo artístico. Según rumores, Zuno mandó a cerrarle las puertas, ya que no la consideraba una buena representación de México.

Al final, decidió retirarse en 1999, tras una intensa lucha por volver a posicionarse como una de las actrices y cantantes más reconocidas de México. En una entrevista que daría años más tarde, relató que optó por alejarse de los medios debido a que no quería que el público la viera “tan vieja”.

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¿Qué pasó con la carrera de Rosa de Castilla? / Redes sociales

¿Cómo murió la actriz y cantante Rosa de Castilla?

Rosa de Castilla murió el 1 de agosto de 2022, a los 90 años. De acuerdo con lo que se informó en aquel entonces, la causa fue un infarto agudo de miocardio e hipertensión arterial sistémica. Falleció en la Casa del Actor, ubicada en CDMX.

Lo que se sabe es que el cuerpo fue cremado y sus cenizas fueron entregadas a sus familiares, quienes declararon que las depositarían en un nicho, cuya localización no ha sido revelada.

¿De qué murió Rosa de Castilla? / Redes sociales

¿Quién era la actriz y cantante Rosa de Castilla?

María Victoria Ledesma Cuevas, mejor conocida como Rosa de Castilla, fue una actriz y cantante mexicana.

Estuvo en películas como ‘Los tres alegres compadres’, ‘Rumba caliente’ y ‘Yo… el aventurero’, entre otras.

Es originaria de Jalisco.

Tuvo dos hijos, producto de su matrimonio con Santiago Anglada.

Ganó un reconocimiento de los Premios Bravo por la cinta ‘La paloma de Marsella’.

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