Padre dejó a su hija de dos años encerrada en su carro y se le olvidó por irse a tomar: ¡Ella murió de calor!

En mayo de este año un caso similar azotó a Mexicali, en Baja California, ya que un niño llamado Vicente fue olvidado en el autómovil de su madre, horas más tarde, el pequeño fue hallado sin vida, en un caso que conmocionó a la población mexicana.

Otra tragedia impactó a las redes sociales, luego de que se revelara la muerte de una pequeña de apenas dos años, quien permaneció encerrada en un automóvil, pues el padre se olvidó que ella se encontraba ahí. Te contamos la triste historia.

Hombre olvidó a su bebé en el automóvil y murió posteriormente / Pixabay

¿Quién es el hombre que olvidó a su bebé de dos años en su automóvil?

El trágico hecho sucedió en el estado de Texas, luego de que un hombre fuera acusado de asesinato capital por la muerte de su hija de apenas 2 años, quien permaneció encerrada durante varias horas dentro de un automóvil mientras él dormía presuntamente bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Midland, el detenido fue identificado como Lorenzo Elías Rodríguez, de 25 años, quien actualmente permanece bajo custodia con una fianza fijada en 1.5 millones de dólares.

Las autoridades sostienen que el caso ocurrió después de que el hombre pasara la noche bebiendo y posteriormente se quedara dormido sin percatarse de que la menor seguía dentro del vehículo.

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Lorenzo Elías Rodríguez, padre de la bebé fallecida / People

¿Cómo descubrieron el cuerpo de la bebé de dos años olvidada en un automóvil?

Según el informe policial, el hermano y la cuñada de Lorenzo Elías Rodríguez decidieron acudir a su domicilio el pasado domingo debido a que estaban preocupados por su estado y el de la pequeña, ya que sabían que el joven había ingerido bebidas alcohólicas durante la noche anterior.

Al llegar, tocaron en repetidas ocasiones la puerta principal, pero nadie respondió. Sin respuesta, presuntamente optaron por ingresar a la vivienda retirando una unidad de aire acondicionado colocada en una de las ventanas.

Dentro de la casa encontraron a Lorenzo Rodríguez profundamente dormido. De acuerdo con las autoridades, el hombre habría permanecido inconsciente aproximadamente desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche, cuando finalmente fue despertado por sus familiares.

La búsqueda de la menor terminó frente a la casa, donde los familiares descubrieron a la niña atrapada en el interior de un automóvil completamente cerrado:

Los familiares rompieron una ventana para acceder al vehículo y sacaron a la niña de 2 años. (...) La niña fue transportada al Hospital Memorial de Midland, donde fue declarada muerta. Comunicado del Departamento de Policía de Midland

Aunque las autoridades no detallaron cuánto tiempo permaneció la pequeña dentro del automóvil, la investigación apunta a que estuvo encerrada durante varias horas mientras su padre dormía en el interior de la vivienda.

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Lorenzo Elías Rodríguez olvidó a su bebé en automóvil / Canva

¿Cuánto tiempo podría estar en la cárcel el padre que olvidó a su bebé en el carro?

Tras reunir las primeras evidencias, el Departamento de Policía de Midland arrestó a Lorenzo Rodríguez y posteriormente le adjudicó el cargo de asesinato capital, uno de los delitos más graves contemplados por la legislación del estado de Texas.

Se especula que Rodríguez puede pasar aproximadamente 30 años en cárcel, ya que las penas de este tipo de delitos no tienen condenas menores a los 25 años.

Las autoridades no han informado si existen otros factores que hayan influido en el fallecimiento de la niña ni han revelado la fecha en que Rodríguez comparecerá nuevamente ante un juez. Se especula que la muerte sucedió por un golpe de calor, debido a las altas temperaturas en Texas.

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