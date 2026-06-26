¿Murió Roxana Guzmán? Familia de periodista desaparecida lanza comunicado tras detención del secuestrador

El secuestro y desaparición de la periodista Roxana Guzmán parece tener más pistas a más de tres semanas del lamentable hecho. Luego de la detención de la presunta cabeza del plan, comenzó a especularse su presunta muerte. ¿Qué se sabe al momento? Esto es lo que dice la familia sobre estas especulaciones.

Roxana Guzmán fue secuestrada a inicios de junio / Redes sociales

¿Cómo fue secuestrada la periodista Roxana Guzmán?

El secuestro de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, ocurrido el pasado 2 de junio en Veracruz, también provocó que su padre fuera hospitalizado. De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las seis de la mañana un grupo de al menos tres hombres armados irrumpió en su vivienda y se la llevó por la fuerza.

Las primeras investigaciones apuntan a que la periodista fue víctima de una privación ilegal de la libertad, pues la propia Roxana grabó el momento en el que dichos encapuchados intentaban ingresar al lugar en el que se encontraba.

Ante la incertidumbre sobre su paradero, la madre de la comunicadora hizo un llamado público para que las labores de búsqueda no se detengan. “ No dejen de buscar a mi hija ”, expresó.

Tras varias semanas de investigaciones y búsqueda, nuevos detalles comienzan a salir a la luz. Esto es lo que se sabe hasta hoy 26 de junio.

Te puede interesar: Capturan a hijo de un famoso y fallecido cantante latino, tras ser acusado de presunto secuestro y extorsión

⚠️ Estas son las últimas imágenes sobre el paradero de la periodista Roxana Guzmán, del portal Pulso Informativo.



Así se abrieron paso sujetos armados en su domicilio, en Nanchital, Veracruz, para secuestrarla.



Este es el México que en 9 días tendrá un Mundial de Futbol. pic.twitter.com/4ghLtw1uQX — Pamela Cerdeira (@PamCerdeira) June 2, 2026

¿Por qué aseguran que la periodista Roxana Guzmán presuntamente murió?

Los rumores de la presunta muerte de Roxana Guzmán comenzaron a surgir luego de que José del Carmen Cadena Escayola, conocido con el alias de “Delta 7", fuera capturado en el municipio de Ixhuatlán del Sureste, Veracruz, al ser señalado como presunto implicado en el secuestro de la periodista.

La detención fue resultado de un operativo conjunto entre la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz y la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de varias semanas de trabajos de inteligencia realizados en la zona sur de la entidad.

A raíz de este evento, algunos medios comenzaron a difundir la noticia sobre el presunto hallazgo sin vida de Roxana, algo que no ha sido confirmado por autoridades oficiales.

Se espera que el “Delta 7" sea investigado y llevado a juicio por su presunta responsabilidad en la privación de la libertad de la perdiosta.

Lee: Conductora mexicana sufre momentos de terror por un secuestro: ¡La interceptaron en plena calle!

Detienen al presunto secuestrador de Roxana Guzmán / Redes sociales y canva

¿La familia de Roxana Guzmán confirmó la presunta muerte de la periodista?

La respuesta concreta es: NO. La familia de Roxana Guzmán ha seguido de cerca la desaparición de la periodista, por lo que han pedido en diferentes momentos que no se crean los rumores y especulaciones en redes sociales.

Por otra parte, la madre de Roxana compartió un comunicado en Facebook, con el fin de aclarar la información, así como la manera de reaccionar ante la detención del “Delta 7":

Al momento las autoridades no nos han confirmado la localización de nuestra querida Roxana. Sabemos de la detención de los presuntos implicados, pero esperamos que las autoridades hagan su trabajo y no vamos a interferir en nada. Seguimos con la firme esperanza de que Roxana sea localizada. Rubicelia Ramírez Posada, madre de Roxana Guzmán

La propia madre de Roxana pidió a internautas NO caer en falsos rumores y noticias que puedan afectar el desarrollo del caso:

“ Es por ello que pedimos de manera muy atenta y respetuosa, a reporteros y medios de comunicación que sean responsables a la hora de informar, para que no nos afecten como familia ”, escribió la señora Rubicelia.

Mientras tanto, muchos esperan que hayan nuevas noticias que acerquen al paradero de Roxana, a casi 25 días de su trágica desaparición.

Tal vez te interese: ¿Oliver Tree fue secuestrado previo a su muerte? La verdad detrás del rumor y el VIDEO viral