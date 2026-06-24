Capturan a hijo de un famoso y fallecido cantante latino, tras ser acusado de presunto secuestro y extorsión

A solo unas semanas de que se confirmara la detención de uno de los hijos del exboxeador mexicano, Julio César Chávez, una historia similar se vive durante las últimas horas.

Un reciente operativo desplegado dio como resultado la captura del hijo de un reconocido cantante, quien ahora es señalado por su presunta participación en un caso de secuestro y extorsión. Ante esto, podría enfrentar una pena de varios años. ¿De quién se trata?

Hijo de un famoso y fallecido cantante podría ir a la cárcel / Canva

¿Quién es el hijo de un famoso cantante que fue detenido por presunto secuestro?

Luego de in intenso operativo en Colombia, autoridades confirmaron la captura de Luis Mariano Díaz, hijo del reconocido cantante Diomedes Díaz, señalado por su presunta participación en un caso de secuestro extorsivo.

De acuerdo con la información de medios locales, la detención se produjo tras una investigación por la Fiscalía General de la Nación, que venía siguiendo la pista de una estructura criminal.

Durante la operación no solo fue capturado Luis Mariano Díaz. También fueron detenidas otras cuatro personas identificadas como: Keiner David Rocha, Darío Andrés Tirado, José David Martínez y Steven Rafael Bolaños, quienes, según las autoridades, formarían parte del mismo grupo delictivo.

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Luis Mariano Díaz, hijo de Diomedes Díaz / Redes sociales

¿Cómo fue arrestado Luis Mariano Díaz, hijo del fallecido cantante Diomedes Díaz?

Todo ocurrió en el sector de Villa Campestre, en el municipio de Puerto Colombia, donde agentes realizaron un allanamiento autorizado por un juez de control de garantías.

Según una investigación, todo se habría originado con la retención de un comerciante en Barranquilla, a quien sus captores mantuvieron privado de la libertad mientras exigían el pago de una suma considerable de dinero para permitir su liberación.

Las autoridades indicaron que el dinero finalmente fue entregado, tras lo cual la víctima fue liberada y posteriormente interpuso la denuncia que dio inicio a la investigación formal.

Durante los allanamientos también se incautaron armas de fuego, teléfonos celulares, documentos relacionados con vehículos reportados como robados, lo que podría evidenciar actividades ilícitas adicionales.

A Luis Mariano Díaz y a los demás detenidos se les atribuyen los delitos de secuestro extorsivo y otras conductas penadas en la legislación colombiana, mismas que podrían derivar en penas de prisión de más de 10 años. ¿Será que el hijo de Diomedes será sentenciado a prisión?

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Hijo de Diomedes Díaz fue detenido y podría ir a la cárcel / Portal: La Patilla

¿Quién es Diomedes Díaz y cuáles son sus canciones más conocidas?

Diomedes Díaz Maestre fue uno de los cantantes más populares de la música vallenata en Colombia. Conocido como ‘el Cacique de La Junta’, es considerado una de las figuras más importantes en la historia del vallenato.

Durante las décadas de 1980 y 1990, Diomedes Díaz se convirtió en un fenómeno musical. Grabó decenas de álbumes junto a reconocidos acordeoneros como Colacho Mendoza, Juancho Rois e Iván Zuleta.

Entre sus canciones más populares destacan temas como:



Bonita,

Sin medir distancias,

Mi primera cana,

Oye bonita y

La ventana marroncita.

Además de ser intérprete, también fue compositor de numerosas canciones que siguen siendo referentes dentro del repertorio vallenato.

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