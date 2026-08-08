Gustavo Cerati tendría un hijo secreto de 20 años; su madre revela cómo fue su romance con el rockero

Los hallazgos póstumos sobre la vida de Gustavo Cerati siguen apareciendo años después de su muerte, como el hallazgo de restos humanos en una de sus propiedades.

Y es que salió a relucir la historia de un presunto hijo no reconocido que el líder de Soda Stereo habría tenido fuera de su matrimonio. Fue la propia madre del joven quien decidió contar detalles de la relación que habría mantenido con Cerati y cómo surgió este romance.

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Gustavo Cerati / Facebook: Gustavo Cerati/ Redes sociales

¿Quién es el supuesto hijo secreto de Gustavo Cerati?

En una entrevista con el periodista y conductor argentino Max Lumbia, María del Carmen Remedi reveló detalles de la supuesta relación que habría mantenido con Gustavo Cerati y de la que, según su testimonio, nació un hijo llamado Gastón, quien actualmente tendría 29 años.

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Gastón, supuesto hijo de Gustavo Cerati / Captura de pantalla

¿Cómo fue el romance secreto de Gustavo Cerati con María del Carmen Remedi?

De acuerdo con el relato de Remedi, sus encuentros con el líder de Soda Stereo supuestamente ocurrieron entre 1995 y 1996, después de que ambos se conocieran durante una gira de Guns N’ Roses. En aquel momento, ella trabajaba con el equipo de relaciones públicas de la banda en Argentina, y aseguró que no tenía conocimiento de que él era un gran artista.

“En el año 95, lo saludo de una manera que fue un ‘flash’... En ese momento, en el 95, yo no sabía que él era un gran artista...” María del Carmen Remedi

Según contó, su relación con Cerati fue discreta y se habría dado a través de encuentros esporádicos, principalmente mientras su entonces esposo se encontraba trabajando. Remedi aseguró que mantuvo en secreto la supuesta infidelidad, pues tanto ella como el cantante tenían pareja en aquella época.

La mujer también describió a Cerati como una persona muy amorosa y aseguró que era él quien solía buscarla para encontrarse. Incluso, relató que en junio de aquel año, mientras el cantante se encontraba grabando un video en Buenos Aires, se puso en contacto con ella para verse.

“En junio que él hace un video acá en Buenos Aires, me llama. Él para verme, me llamaba a mí, yo no tenía su teléfono... Nos encontramos en mi casa, yo estaba sola, mis chicos estaban en la escuela... Fue lo mejor que me pasó.” María del Carmen Remedi

De acuerdo con su historia, de aquellos encuentros surgió un primer embarazo que no llegó a término. Posteriormente, tras otros encuentros con el cantante, Remedi quedó nuevamente embarazada y dio a luz a su hijo.

“Yo quedo embarazada en junio, pero lamentablemente se pierde, más o menos en octubre... Lo vuelvo a ver a fin de año y quedo embarazada de mi hijo Gastón, me entero a los 5 meses de embarazo.” María del Carmen Remedi

Sin embargo, aseguró que decidió mantener en secreto la supuesta identidad del padre de Gastón y que durante años ocultó que, según su versión, Gustavo Cerati habría sido el padre del joven.

María del Carmen declaró que calló esa versión por respeto a su marido, pero ahora que él también falleció, tomó la decisión de contar su versión. Además, aseguró que ella no tiene ningún tipo de interés más allá que el emocional con Cerati.

“No hay ningún interés. Yo nunca me interesé en nada, me interesaba él solamente.” María del Carmen Remedi

Al momento, los familiares del cantante no se han pronunciado con respecto a esta información. Algunos aseguran que “no es real”. ¿Será?

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¿Cuándo y cómo murió Gustavo Cerati?

El vocalista de Soda Stereo murió el 4 de septiembre de 2014 por un paro respiratorio. Esto ocurrió tras permanecer más de cuatro años en estado de coma, provocado por un accidente cerebrovascular que sufrió el 15 de mayo de 2010 al terminar un concierto en Caracas, Venezuela.

Gustavo Cerati fue una de las grandes figuras de la música a nivel mundial. Incluso, el papa Francisco envió una carta a la mamá de Gustavo.

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