Recuerdan la emotiva carta que envió el papa Francisco a la mamá de Gustavo Cerati

Este lunes 21 de abril, el papa Francisco murió a los 88 años debido a un derrame cerebral y una insuficiencia cardíaca irreversible. El fallecimiento ocurrió en el Vaticano, donde el pontífice argentino, nacido como Jorge Mario Bergoglio, residía desde su elección en 2013. La noticia impactó al mundo y reavivó el recuerdo de su estilo cercano, empático y profundamente humano, que lo convirtió en una figura influyente más allá de la Iglesia.

Conocido por su lucha en favor de los más vulnerables, su estilo austero y su carisma, el papa Francisco también fue un amante de la música. Esa faceta más íntima salió a la luz en múltiples ocasiones, como cuando decidió escribirle cartas personales a la madre del legendario músico argentino Gustavo Cerati, mientras este permanecía en coma tras un accidente cerebrovascular.

¿Qué decía la emotiva carta del papa Francisco a Lilian Clark, mamá de Gustavo Cerati?

En septiembre de 2014, pocos días después de la muerte de Gustavo Cerati, el papa Francisco envió una carta manuscrita a su madre, Lilian Clark, para acompañarla en su dolor. El gesto fue gestionado por el periodista Ismael Cala, quien había entrevistado a Clark en CNN en Español. Durante la entrevista, ella contó que su hijo había sido educado en el catolicismo y que ella rezaba todos los días por su recuperación.

El papa Francisco, conmovido por el testimonio, escribió de puño y letra en una carta fechada el 20 de agosto de 2014:

“Querida señora: En estas semanas la tuve muy presente y recé por usted y por su hijo. Que el Señor la sostenga en su fortaleza y a él le conceda la paz más profunda. Y por favor, no se olvide de rezar por mí, porque lo necesito. Que Jesús la bendiga y la Virgen Santa la cuide. Cordialmente, Francisco”, decía la carta del papa.

Clark recibió la carta como un consuelo inesperado: “Me emocionó profundamente. Nunca imaginé que el papa se tomaría el tiempo de escribirme. Fue un bálsamo en medio de tanto dolor”, compartió en entrevistas posteriores.

No fue la única vez que el pontífice mostró su cercanía con la familia Cerati. Un año antes, en 2013, ya había escrito otra carta donde elogió la valentía y devoción de Lilian mientras acompañaba a su hijo en estado vegetativo. Esa primera misiva también fue entregada en papel oficial del Vaticano.

¿Cómo surgió el primer mensaje del papa para la familia de Cerati?

La primera vez que el papa Francisco dedicó unas palabras a la situación de Gustavo Cerati fue en una carta dirigida al artista plástico argentino Gustavo Masó, quien organizó un tributo llamado Conexión intrauterina en homenaje a Soda stereo. Masó escribió al papa pidiéndole oración por Cerati, y la respuesta llegó días después, también escrita a mano.

En aquella carta, fechada en agosto de 2013, el papa reflexionó sobre la memoria, el olvido y la fuerza de la maternidad:

“Gracias por su carta del pasado 20, me ayudó a reconectarme con Gustavo [Cerati], porque el acostumbramiento nos va archivando la vida. Y la vida sigue, espera, desaparece y vuelve a aparecer. El archivista más cruel es el olvido. Tenía razón nuestro [Jorge Luis] Borges cuando decía que ‘solo una cosa no hallé: es el olvido’. Sí, desde Dios. Pero entre nosotros: el olvido existe y es cruel. Gracias por haber soplado las brisas de un recuerdo. Por favor, le ruego le diga a Lilian [Clark] que su testimonio me hace bien, su valentía en ese seguir esperando y que estoy junto a ella. Es difícil decir algo más frente a una relación tan sagrada, como es la relación de una madre con su hijo. Pero que acepte mi silencio hecho oración. Quedo a su disposición”.

¿Quién fue Gustavo Cerati?

Gustavo Cerati fue una de las figuras más emblemáticas del rock latinoamericano. Como líder, vocalista y guitarrista de la banda Soda stereo, revolucionó la música en español en los años 80 y 90, y más tarde se consolidó como solista con una carrera innovadora y lírica del rock en español.

El 15 de mayo de 2010, tras ofrecer un concierto en Caracas, Venezuela, Cerati sufrió un accidente cerebrovascular. Fue trasladado a Buenos Aires, donde permaneció en coma por más de cuatro años, hasta su fallecimiento el 4 de septiembre de 2014 a los 55 años, a causa de un paro respiratorio.

Durante todo ese tiempo, su madre Lilian Clark fue un pilar emocional para él y para los fans. Su fe católica, que transmitió a su hijo, fue la que la llevó a rezar todos los días por un milagro. Las cartas del papa fueron una confirmación de que su esperanza no estaba sola, y que su lucha fue reconocida hasta en lo más alto del Vaticano.

Frases como “Gracias totales” quedaron grabadas en la memoria colectiva, y hoy, con la muerte del papa Francisco, sus fans recuerdan la conexión inesperada entre el líder espiritual del catolicismo y uno de los íconos culturales más importantes de Argentina.