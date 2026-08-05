Karely: Detienen a uno de los responsables del robo con violencia en casa de la influencer, ¿quién es?

A una semana de que se informó que Karely fue víctima de un ataque armado en su casa, la Fiscal General de Justicia de Nuevo León dio a conocer que uno de los presuntos responsables fue detenido y se encuentra en el Centro de Reinserción Social Estatal. Te contamos los detalles.

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Influencer Karely sufre ataque armado en su casa. / Redes sociales

¿Cuándo y cómo fue el robo con violencia que Karely sufrió en su casa?

En las primeras horas del 29 de julio se reportó que la influencer Karely había sido víctima de un ataque armado en su casa. Los primeros reportes señalaron que los hechos ocurrieron durante la madrugada.

Aunque se especuló sobre un posible intento de secuestro a la creadora de contenido, el fiscal Saldivar esclareció los hechos horas más tarde de que se dieron a conocer públicamente. De acuerdo con las autoridades, se trató de un robo con violencia por la cantidad de veinte mil pesos en efectivo.

Sobre posibles lesiones, detallaron que Jhon Echeverry, esposo de Karely, recibió un golpe tras el ingreso de seis o siete personas al domicilio; descartando completamente que la creadora de contenido y su hija estuvieran mal físicamente.

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Karely sufrió ataque armado en su casa la madrugada del 29 de julio. / Imagen Entretenimento y redes sociales

¿Quién es el presunto responsable del robo con violencia a la casa de Karely?

Durante las primeras horas de este miércoles 5 de agosto, las autoridades de la Fiscalía de Justicia del Estado de Nuevo León informaron que ya se detuvo a uno de los presuntos responsables del robo con violencia que sufrió Karely en su domicilio.

A través de una conferencia, el fiscal Javier Flores compartió: “Sobre el asunto de la influencer de San Nicolás, ya se detuvo a una persona responsable de ese delito, lo cual se realizó mediante las pruebas científicas de huellas dactilares encontradas en el domicilio”.

El hombre fue identificado como Guillermo ‘N’, de 30 años, y ya se encuentra a disposición de las autoridades. Aunque las investigaciones siguen su curso y se mantienen en discreción, se informó que fueron recuperados algunos de los objetos sustraídos.

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¿Cómo reaccionó Karely tras la detención de uno de los presuntos responsables del robo?

A días de que Karely lanzó un contundente mensaje ante los ataques que recibió tras ser víctima de robo, la influencer compartió un nuevo mensaje en sus redes, en el que reaccionó a la detención de uno de los presuntos responsables.

“Se hará justicia y la verdad saldrá a la luz”, señaló la influencer tras compartir junto a su esposo el duro momento que vivieron al ser víctimas de robo.

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