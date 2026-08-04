Karely rompe el silencio tras el robo a su casa; revela cómo escapó y responde a quienes la acusan de inventarlo

El robo a la casa de Karely sigue dando de qué hablar y ahora fue la propia influencer quien decidió contar qué ocurrió aquella madrugada que cambió por completo la tranquilidad de su familia. A días del asalto, la creadora de contenido rompió el silencio y reveló detalles que hasta ahora no había contado públicamente.

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¿Cómo ocurrió el robo a la casa de Karely?

Karely acompañada de su esposo, Jhon Echeverry, Karely relato que el asalto ocurrió durante la madrugada del 29 de julio, alrededor de las 3:30 de la mañana. Ella, su esposo y un amigo se encontraban en la sala de cine de la vivienda cuando los hombres armados ingresaron.

La situación se volvió todavía más violenta cuando los delincuentes amenazaron a los presentes y golpearon a Jhon Echeverry. Además, les quitaron los teléfonos celulares y los destruyeron, aparentemente para impedir que pudieran comunicarse con la policía. Karely contó que quedó completamente paralizada por el miedo, mientras su esposo tomó la decisión de sacarla de la casa. Los ladrones permanecían en la parte superior de la propiedad, donde comenzaron a buscar y llevarse objetos de valor.

“Sentimos mucho miedo. Abrieron la puerta, se metieron, golpearon a mi esposo. Yo tenía mucho miedo, me hice del baño del miedo porque era algo… no lo podíamos creer, la verdad” Karely

La forma en la que lograron pedir ayuda también fue determinante. Jhon Echeverry utilizó su reloj inteligente para comunicarse con la policía y con personas cercanas, ya que los teléfonos celulares de la pareja habían sido destruidos durante el asalto.

Mientras esperaban ayuda, Karely y su esposo salieron de la propiedad y buscaron refugio en las casas de sus vecinos. Sin embargo, según contó Echeverry, uno de ellos no les permitió entrar y optó por llamar a las autoridades. Después de varios minutos, la pareja consideró que los delincuentes probablemente ya habían escapado. Aun así, decidieron esperar a que llegara la policía antes de regresar a la vivienda, donde encontraron los destrozos provocados durante el robo y descubrieron qué pertenencias habían sido sustraídas.

En medio de toda esta situación también surgió una preocupación importante para la familia. La pequeña hija de Karely, Madisson, no se encontraba en la casa durante el asalto, pues estaba con sus abuelos.

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¿Karely inventó el robo a su casa para ganar seguidores?

Después del asalto a la casa de Karely, las redes sociales se llenaron de comentarios y especulaciones. Algunas personas incluso pusieron en duda que el robo hubiera ocurrido y aseguraron que la influencer podría haberlo inventado para aumentar su popularidad.

Karely rechazó tajantemente esa versión y aseguró que jamás pondría en riesgo a su familia para conseguir atención en Internet.

Karely “Ya pasó, gracias a Dios estamos bien. Lo material sale sobrando, gracias a Dios no le hicieron anda a mi esposo, él estuvo cuidándome. Por eso cuando al gente dice que él lo inventó, no nos pondríamos a inventar algo así por fama ni por seguidores (…) No me voy a poner a inventar o poner en riesgo a mi familia, eso ya es de gente enferma, pensar eso. Lo que vivimos es algo que se vive día a día, no sabemos por qué nos pasó”.

La influencer también explicó que una de las situaciones que más les preocupa actualmente es que su dirección fue filtrada. Para la pareja, saber que otras personas pueden tener acceso a la ubicación de su hogar incrementó todavía más la sensación de vulnerabilidad. Por ello, Karely y Jhon Echeverry señalaron que ya presentaron una denuncia y que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para que el robo a su casa no quede impune.

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¿Qué respondió Karely a Alfredo Adame por sus comentarios sobre el robo a su casa?

Durante su testimonio, Karely y Jhon Echeverry también reaccionaron a la polémica generada por Alfredo Adame luego del robo que sufrieron. La pareja aseguró que algunas publicaciones relacionadas con el actor han contribuido a fomentar burlas y comentarios negativos en su contra en un momento especialmente delicado para su familia. Uno de los contenidos que causó mayor controversia fue una imagen compartida por Adame en Instagram, originalmente publicada por un club de fans, en la que se burlaban de la influencer con el mensaje: “¡No llores silicón! Tranquila... con 4 Chupa Chups recuperas lo perdido”. Aunque la frase no fue escrita directamente por el actor, el hecho de que la difundiera desató una ola de reacciones en redes sociales.

Alfredo Adame se burla de Karely y su esposo / Redes sociales

Echeverry recordó que anteriormente tuvo un conflicto con Adame debido a lo que consideró faltas de respeto hacia su esposa. Sin embargo, señaló que una cosa es una polémica pública y otra muy distinta celebrar que una persona haya pasado por una situación de violencia.

Jhon Echeverry “Pensé que ya había quedado atrás, en su momento tuvimos un problema, pero fue por las faltas de respeto a mi esposa (…) No permitan que esta gente haga de las suyas, basta de eso. Mucha gente le aplaude, entonces esto ya el señor tiene como 68 años como para desearle el mal a la gente. Una cosa con las polémicas, pero ahorita… alegrarse por lo malo no nos parece bien”

La postura de la pareja fue clara: pueden existir diferencias, enfrentamientos y polémicas entre figuras públicas, pero eso no significa que alguien deba alegrarse por un robo, una agresión o cualquier situación de violencia. Por ahora, Karely busca dejar atrás las especulaciones y concentrarse en recuperar la tranquilidad de su familia. Aunque aseguró que físicamente se encuentran bien, reconoció que el miedo permanece después de haber vivido un asalto dentro de su propio hogar.