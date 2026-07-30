¿Karely Ruiz inventa ataque armado en su casa? La influencer lanza contundente mensaje tras ser víctima de robo

Luego de que se reportara que Karely Ruiz fue víctima de un ataque armado en su casa, la influencer usó sus redes para pronunciarse ante lo ocurrido y puso un alto a los señalamientos en los que se asegura que solo busca fama. ¿Está cansada de las críticas? ¡Aquí te contamos!

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Karely sufre sufre ataque armado en su casa. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a Karely Ruiz? Así fue el robo con violencia que sufrió en su casa

Durante las primeras horas del 29 de julio, se reportó que Karely Ruiz había sido víctima de un ataque armado en su casa, ubicada en el municipio de San Nicolás de Garza, Nuevo León. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la madrugada y fueron reportados por vecinos de la zona.

Aunque en un principio se especuló sobre un posible intento de secuestro a la influencer, horas más tarde el fiscal Flores Saldívar ofreció una conferencia de prensa en la que informó que el móvil se centraba en robo con violencia por la cantidad de veinte mil pesos en efectivo, según diversos medios.

Sobre la agresión de la que fue víctima Jhon Echeverry, esposo de Karely Ruiz, las autoridades detallaron que se trataba de un leve golpe que habría ocurrido luego de que seis o siete personas ingresaran al domicilio, de las cuales se desconoce su identidad.

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¿Cómo fue el ataque armado que vivió Karely Ruiz? / Redes sociales

Primeras palabras de Karely Ruiz tras ser víctima de un asalto por hombres armados en su casa ¿lo inventó? Ella responde

Horas después de que el esposo de Karely Ruiz reapareciera públicamente tras el ataque armado en su casa, la creadora de contenido se pronunció en para abordar los hechos y poner fin a las especulaciones en las que se aseguraba que todo se había tratado de un invento.

Por medio de un comunicado, dejó claro que los hechos ocurridos en su casa, en los que se atentó contra la seguridad y tranquilidad de su familia, no iban a quedar impunes, pues aunque lo “material puede recuperarse, nadie tiene derecho a irrumpir en un hogar”.

Posteriormente, ante los mensajes y señalamientos de algunas personas, la influencer respondió: “La gente está enferma, tantos comentarios deseándole el mal a mi familia y diciendo que yo inventé todo por fama”.

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Karely Ruiz rompe el silencio. / RS

¿Por qué Karely Ruiz fue víctima de un ataque armado en su casa? Circulan teorías

Horas antes de que Karely Ruiz se pronunciara sobre un ocurrido, el periodista Antonio Nieto señaló que una persona cercana a la influencer “la puso” con una banda de origen colombiano, es decir, facilitó todo para que el robo se realizara.

Sin embargo, Gabo Cuevas reveló otra oscura versión en la que se señaló que Ruiz recibió amenazas desde hace meses relacionadas con el cobro de “derecho de piso"; sin embargo, la influencer no mencionó nada sobre ambas versiones en su comunicado oficial.

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