Karely y la esposa del Escorpión dorado, Dana, protagonizaron pelea en uno de sus videos: “No te compares”

La creadora de contenido Karely protagonizó un peculiar y tenso momento con el Escorpión dorado en su tradicional programa “Escorpión al volante”, luego de discutir con Dana, la esposa del influencer. ¿Qué pasó exactamente?

Karely y Dana, ex del Escorpión dorado, pelearon en programa / Foto: Redes sociales

¿Cómo fue la pelea entre Karely y Dana, esposa del Escorpión dorado?

En uno de los episodios más comentados de Escorpión al volante en el 2022, el popular programa conducido por Alex Montiel, lo que comenzó como una entrevista tranquila y humorística, terminó convirtiéndose en un intenso intercambio de palabras con Dana Arizu, esposa del conductor.

La situación cambió cuando el teléfono celular de Alex Montiel comenzó a sonar y en la pantalla apareció el nombre de “Dana”, esposa del creador de contenido.

Al notar quién llamaba, Karely Ruiz reaccionó de inmediato y preguntó con tono desafiante: "¿ Quién es Dana ?”. Sin perder el personaje, el Escorpión dorado respondió la llamada y comenzó una conversación con su entonces esposa.

Durante la charla, el conductor lanzó una pregunta en tono coqueto sobre qué llevaba puesto Dana, quien respondió con humor que no traía nada. Esa respuesta dio pie a que Karely interviniera fingiendo celos y preguntara nuevamente quién era la mujer al otro lado de la línea.

La respuesta de Dana fue inmediata: aseguró ser “ la mera, mera ”, comentario que provocó que Karely respondiera con ironía diciendo “ yo soy la mera buena ”. Te dejamos más abajo todo el intercambio.

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Exsposa del Escorpión dorado / Redes sociales

¿Pelea entre Karely y Dana, esposa del Escorpión dorado, fue real?

Después del episodio, usuarios de redes sociales comenzaron a debatir sobre dicho momento, si es que se trataba de algo real o planeado por el Escorpión dorado y Karely.

Otro detalle que llamó la atención fue que, tras finalizar la llamada, Alex Montiel permaneció pendiente de su teléfono durante algunos instantes, actitud que varios internautas interpretaron como señal de algún problema.

Aun así, el conductor no dejó de interpretar a su personaje y continuó con las bromas, incluso diciendo entre risas que desconocía quién era la mujer que acababa de llamarlo.

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¿Terminó el matrimonio de Dana y el Escorpión dorado?

En 2023, Alex Montiel estuvo envuelto en una fuerte polémica luego de que la influencer Fabiola Martínez asegurara haber mantenido una relación con él.

Ante ello, el creador de contenido reconoció que existió un vínculo, pero afirmó que tanto él como Dana mantenían una relación abierta, por lo que negó haber cometido una infidelidad en los términos tradicionales

Esa controversia generó una gran polémica y críticas contra el Escorpión, y aunque nunca dijeron que se separaron, tiempo después se volvieron a dedicar mensajes, por lo que se especula que su relación continúa.

En algún momento, Escorpión dorado habría tenido la intención de demandar a Fabiola Martínez tras la filtración de su vínculo sentimental. ¿Qué opinas?

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