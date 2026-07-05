Priscila y Gustavo Ángel ‘El temerario’: Así fue el triángulo amoroso que habrían protagonizado con la ex de él

Sin duda alguna, Gustavo Ángel, exvocalista de ‘Los temerarios’, y la cantante Priscila conforman uno de los matrimonios más estables de la industria musical. No obstante, lo que muy pocos conocen o recuerdan es que su relación inició en medio de la controversia. Y es que se dice que él le fue infiel a su exprometida con ella. Te contamos la historia.

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Priscila Camacho acusada de haber sido amante de Gustavo Ángel / Redes sociales

¿Priscila fue “amante” de Gustavo Ángel ‘El temerario’?

A finales de los años 90, Gustavo Ángel ‘El temerario’ se había comprometido con la actriz Jackeline Arroyo. Todo parecía estar bien hasta que el cantante conoció a Priscila Camacho, quien en ese entonces lideraba el grupo ‘Priscila y sus balas de plata’, y, según se dice, era gran amiga de Arrollo.

No se sabe exactamente lo que pasó, pero el intérprete de ‘Sé que te amo’ terminó su relación con su prometida. Poco después, se le comenzaría a ver con la que hoy es su esposa. Con el tiempo, oficializaron su romance y se casaron en 2001. La ceremonia ocurrió en Monterrey y fue televisada.

En aquel entonces, ambos fueron muy criticados. Se comenzó a señalar a la Camacho como la tercera en discordia. La artista siempre defendió su romance y hasta dejó ver que realmente no era tan cercana a la actriz.

“No fue a partir de ahí que nos hicimos amigos, como que nos reconocimos. Cada quien siguió con su vida, su novia que tenía en ese entonces, y fue hasta como unos tres años después que coincidimos en un evento en Dallas, Texas. Un año después trabajamos juntos y entonces fue que ya nos hicimos novios”, expresó.

Pese a las explicaciones, muchos la siguen tachando de haber sido “la Karla Panini” en la relación entre Gustavo y Arrollo. El matrimonio siempre ignoró las críticas y continúa disfrutando de la vida junto a sus tres hijos: Sarah, Alejandro y Gustavo Jr.

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¿Qué pasó con Gustavo Ángel y Priscila? / Redes sociales

Exprometida de Gustavo Ángel ‘El temerario’ revela si realmente era amiga de Priscila Camacho

Si bien no es algo de lo que hable mucho, Jackeline Arroyo sí ha llegado a dar detalles sobre su triángulo amoroso con Gustavo Ángel y Priscila. Según contó, no era tan cercana a la cantante. No obstante, sí llegaron a conversar en un par de ocasiones.

La actriz relató que, en ese entonces, la cantante le decía que Gustavo no era una buena persona y le sugería que lo terminara. Por ello, dijo haberse sentido sorprendida cuando supo que se casaron.

“Ella me decía: ‘No le hagas caso, él no es buena persona’… y después resultó que andaba con él. Sí me dolió la mentira, la burla, porque no estuvimos 2 días juntos, fueron 2 años, cada quien su karma y todo en la vida se paga”, indicó hace algunos años.

Camacho nunca le respondió. Y es que, tras retirarse de los escenarios, se ha enfocado en llevar una vida tranquila junto a su familia. También optó por un estilo de vida religioso y a veces comparte las alabanzas que hace.

Gustavo Ángel y su exprometida / Redes sociales

¿Esposa de Gustavo Ángel ‘El temerario’ causó la separación de ‘Los temerarios’?

En 2023, el dúo de ‘Los temerarios’, compuesto por Gustavo Ángel Alba y Adolfo Ángel Alba, anunció su separación tras más de 40 años de trayectoria. En aquel entonces, se reportó que, presuntamente, Adolfo sí quería seguir con el proyecto, pero Gustavo se negó, en parte, por influencia de su esposa.

El llamado ‘Temerario mayor’ confirmó que su hermano no quiso seguir con el proyecto. No obstante, jamás responsabilizó a su cuñada. Sin dar mayores detalles, dijo que él tomó la decisión y dejó claro que la relación fraternal no se rompió por esta situación.

“Quedamos muy claros en que íbamos a mantenerlo así entre él y yo, y yo quiero respetar eso, y estoy seguro de que él también. Vamos a terminar esta gira, cada quien seguirá su camino, y yo a mi hermano siempre le voy a desear lo mejor de la vida”, puntualizó.

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