Ana Carla Sinclair explota contra Gabriel tras presunta infidelidad y amenaza de demanda, ¡suelta su verdad! VIDEO

La vida amorosa del actor Gabriel vuelve a ser motivo de controversia por la relación que habría tenido con la cantante Ana Carla Sinclair. Luego de que el histrión presentara a Colibrí Jiménez como su nueva pareja, La Sinclair dio detalles del romance con él y hasta habló de una supuesta infidelidad.

En respuesta a esto, el ex de Geraldine Bazan dijo que la iba demandar por el delito de difamación y uso ilegal de su imagen. Incluso tachó a su ex de ser una interesada, asegurando que siempre le pedía dinero para todo. Ana Carla no se quedó callada ante esto y lanzó un contundente mensaje desde ‘El mitangrit de TVNotas’, presentado por Horacio Villalobos. Esto fue lo que dijo.

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Ella es Ana Carla Sinclair, la exnovia de Gabriel / Captura de pantalla

La historia entre Gabriel y La Sinclair

En entrevista para el ‘Mitangrit de TVNotas’, conducido por Horacio Villalobos, La Sinclair contó que su relación con Gabriel se remonta a 2011. Se conocieron en una fiesta y, según relató, “platicaron por horas”.

De acuerdo con su relato, la vida los separó y ambos tuvieron otras relaciones, incluso se casaron con otras personas. Fue hasta 2024 que volvieron a platicar por redes sociales. Él estaba soltero y ella en proceso de separación. De acuerdo con la cantante, decidieron darse una oportunidad y todo iba bien al principio.

No obstante, con el tiempo habría notado “red flags” como el hecho de que siguiera a mujeres que no conocía y que compartían fotos.

“Sí le echó muchas ganas al principio. Como que sí estaba dispuesto a limpiar su imagen. Los consejos que yo le estaba dando no eran de una mujer celosa, sino de: ‘A ver, mi rey, ten congruencia. Si quieres limpiar tu imagen de mujeriego, entonces son las cosas que tienes que hacer’. La gente puede ver a la gente que sigues”. Ana Carla Sinclair

Admitió que se había “enamorado profundamente”, por lo que la ruptura fue muy dolorosa, principalmente porque se enteró de una supuesta infidelidad de él.

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Ana Carla Sinclair contó su verdad sobre Gabriel en TVNotas / Redes sociales

¿Gabriel le fue infiel a La Sinclair?

La Sinclair reveló que, poco después de la ruptura, descubrió que él, presuntamente, se fue a Cuernavaca con otra chica previo a la separación.

Ana Carla Sinclair “Rompimos el primero de junio. A la semana me entero de que él había estado con otra chava en febrero. Yo todavía estaba triste. Cortamos el lunes y el siguiente lunes me entero que estuvo en Cuernavaca. Después sale la nota de él diciendo que yo solo era una amiga. Ahí no dije nada hasta que ya empezó a publicar fotos con la nutrióloga. Ojo de loca, no se equivoca. Yo tuve razón”.

Dejó ver que, aparentemente, Gabriel y su nueva novia, Colibrí, hasta se mensajeaban mientras todavía estaba en un romance con ella: “Si tú tienes una pareja y ves que le (sic) está mandando ojitos de corazón con alguien con la que trabaja, ¿verdad que no (es justo)?”, indicó.

Reconoció que, a lo largo de la relación, habría visto algunas “señales que le hicieron ruido”. Y es que, al parecer, el actor era quien no quería hacer oficial la relación. Sin embargo, dijo que siguió con él debido al gran amor que le tenía. Según contó, lo amaba tanto que hasta se llegó a hacer un tatuaje de pareja.

Ana Carla Sinclair en el Mitangrit de TVNotas / Captura de pantalla

¿Ana Carla Sinclair demandará a Gabriel?

Durante la conversación, Ana Carla señaló que consideraba injusta la demanda que Gabriel quiere interponer en su contra. Su argumento es que la principal afectada en toda esta situación fue ella.

“Si quiere una disculpa pública (se la doy): ‘Pido una disculpa pública al señor Gabriel por haber hablado de nuestra relación en público y por haber dicho mi verdad’. Te pido una disculpa. ¿Qué quieres que te diga? ¿Quieres que me quede callada como me quedé callada el año y medio por todo esto? Honestamente no”, expresó.

Y aseguró que él fue quien inició la polémica al negarla en un principio frente a los medios: “Ya cuando vi lo de esta nueva pareja, yo dije: ‘Esto sí no está padre’. Yo solo estoy contando mi verdad”, puntualizó.

“A mí ya me están queriendo silenciar, diciendo que me van a demandar. Aparte de que ya me rompiste el corazón, aparte de que ya le rompiste el corazón a mi hijo, ahora quieres demandar y hacerme sufriR más. No, wow, muchísimas gracias por tu aprendizaje”. Ana Carla Sinclair

Finalizó diciendo que le agradece las cosas buenas que hizo por ella en su momento. No obstante, dejó claro que, en ningún momento, le exigió dinero, como él dice. También se dijo dispuesta a contrademandar.

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Ana Carla Sinclair podría contrademandar a Gabriel / Redes sociales

¡Aquí toda la entrevista!