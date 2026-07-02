Crece el regional mexicano; nace bebé de un querido intérprete e integrante de Grupo Pesado: “Llegó la hora”

Durante las recientes horas trascendió que un intérprete mexicano, parte de Grupo Pesado, se convirtió en padre por cuarta vez. El anuncio llegó mediante redes sociales, generando reacciones de seguidores y colegas del ámbito. Te contamos de quién se trata.

Integrante de Grupo pesado es padre por cuarta vez / Redes sociales

¿Quién es el integrante de Grupo Pesado que se convirtió en padre por cuarta vez?

El hogar de Beto Zapata, un querido cantante que denunció acoso hace unos meses, está de fiesta. El vocalista de Grupo Pesado anunció el nacimiento de su cuarta hija, fruto de su matrimonio con Lucero Chávez, una noticia que rápidamente emocionó a sus seguidores y al mundo de la música regional mexicana.

Beto Zapata, de Grupo Pesado, da la bienvenida a su cuarto hijo / Redes sociales

El intérprete dio a conocer la llegada de la pequeña mediante una emotiva fotografía de un biberón, haciendo referencia a que su pequeña ya ha llegado: “ Se llegó la hora ”, escribió.

En cuestión de horas, la publicación acumuló cientos de comentarios donde los usuarios felicitaron a la pareja por este importante momento, además de desear salud y felicidad para la bebé.

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Beto Zapata da la bienvenida a su hija / IG: betozapataoficial

¿Cuándo nació la hija de Beto Zapata, vocalista de Grupo Pesado?

Algunos medios compartieron información detallada sobre el nacimiento de la hija de Beto Zapata. Uno de ellos fue la cuenta de Instagram “viderolavr”, quienes aseguraron que la pequeña llegó el 1 de julio a las 15:30 hrs:

¡Felicidades a Beto Zapata y Lucero Chávez por la llegada de su nueva hija! (La pequeña) Nació hoy a las 3:10 pm. ¡Muchas bendiciones para la familia! IG: videorolavr

Además del mensaje, se difundieron fotografías y videos de apenas instantes después de que Lucero diera a luz, ocasión que significó también el momento en el que Beto Zapata la cargó por primera vez.

En otros comunicados destacaron que tanto la madre como la recién nacida se encuentran en buen estado de salud, motivo por el que agradecieron las constantes muestras de cariño que han recibido.

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¿Cuáles son las canciones de Grupo Pesado más conocidas?

Grupo Pesado es considerado uno de los referentes más destacados de la música norteña y del regional mexicano. La agrupación nació en 1993 en Monterrey, Nuevo León, gracias a Beto Zapata y Pepe Elizondo.

Con más de 30 años de carrera, Grupo Pesado ha construido un amplio catálogo musical conformado por decenas de producciones discográficas. A lo largo de este tiempo ha recibido diversos Discos de Oro y Platino.

Estas son algunas de sus canciones más conocidas:



“Ojalá que te mueras”,

“Mi promesa”,

“Fuerte no soy”,

“Loco”,

“A chillar a otra parte”,

“Humíllate”,

“Me refiero a ti”,

“Le creí”, entre otras.

Hace algunos años, Beto Zapata se sometió a una delicada cirugía para combatir la obesidad que sufría. En aquel momento tenía 39 años.

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