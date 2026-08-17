Pilar Montenegro reaparece tras presuntos problemas de salud y es captada en la calle: ¿Regresa a la TV? FOTO

La salud de Pilar Montenegro es algo que ha preocupado al espectáculo mexicano y a todos aquellos que la vieron crecer. Hasta hace unos meses se especuló sobre un delicado problema que la alejó del medio. Ahora, tras más teorías y rumores, vuelve a aparecer y... ¿anuncia su regreso?

Pilar Montenegro reapareció tras presuntos problemas de salud / Facebook: Pilar Montenegro

¿Por qué surgieron rumores sobre problemas de salud de Pilar Montenegro?

El abrupto retiro de Pilar Montenegro de los foros y los escenarios fue motivo suficiente para que el público se preguntara acerca de la situación que la cantante pudiera estar enfrentando.

Además de ello, esos rumores se alimentaron tras lo compartido por Javier Ceriani a mediados del 2025, cuando dijo que Pilar tenía graves problemas de salud, inclusive sus amigos se habían despedido de ella.

Por otra parte, un amigo de Montenegro mencionó en 2016 que la actriz presuntamente usaba silla de ruedas, por lo que los rumores del año pasado tomaron una mayor fuerza.

Aunque después Pilar Montenegro reapareció en redes y dijo que estaba bien, las especulaciones a su alrededor han continuado. ¿Qué pasó ahora?

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¿Pilar Montenegro tuvo problemas de salud? / Redes sociales

¿Cuál es la última publicación hecha por Pilar Montenegro tras rumores sobre problemas de salud?

El domingo 16 de agosto de 2026, Pilar Montenegro reapareció en Instagram tras una ausencia de varios meses en la red social. En la imagen aparece sonriente y utiliza lentes oscuros que cubren gran parte de su rostro.

La actriz colocó el siguiente mensaje dedicado a todos sus seguidores:

Saludos mis queridos adorados. Un abrazo sincero hasta lo más profundo de sus corazones. Pilar Montenegro

Aunque la actriz no habló sobre algún problema de salud, la publicación ya tiene miles de comentarios, algunos hasta aseguran haberla visto durante calles de la CDMX, en algo que muchos tomaron como una buena señal ante los rumores sobre su salud:



“ No inventes te vi en condesaaaaaaaa (colonia de la capital). No creí que si fueras tú, moría por acercarme pero me dio muchísima pena ”,

”, “ Y ese milagro que te acuerdas de nosotros ” y,

” y, “ Hermosa te extrañamos ”, escribió el comediante Manu Nna.

¿Será que veremos nuevamente a Pilar Montenegro en los escenarios?

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¿Pilar Montenegro anuncia su regreso como actriz y cantante?

Además de la publicación hecha por Pilar Montenegro en su cuenta oficial de Instagram, otro hecho generó expectativa sobre un posible regreso, ya que la actriz también compartió una reflexión en sus historias:

Aún sintiendo que estás en lo más profundo del hoyo, siempre puedes reinventarte y encontrar la manera de volver a salir. Pilar Montenegro en redes sociales

Aunque no dice exactamente que vaya a volver al espectáculo, varios lo tomaron como un guiño a que podría existir una posibilidad de hacerlo.

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