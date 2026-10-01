¿Lucha Villa con graves problemas de salud? Aseguran que la cantante atravesaría presunta crisis: “Los pulmones”

La reconocida cantante y actriz mexicana, Lucha Villa, estaría enfrentando nuevamente complicaciones de salud, de acuerdo con información difundida recientemente. Por ahora, sus seguidores y amigos están a la espera de mayor información. ¿Qué se sabe al momento?

Lucha Villa con presuntos problemas de salud / Redes sociales

¿Qué problemas de salud presuntamente tendría Lucha Villa?

Esta noticia fue compartida por el periodista Emilio Morales, en su participación en el programa La esquina de las primicias, cuando aseguró que la cantante Lucha Villa no pasa por su mejor momento de salud.

Presuntamente, Villa habría sido hospitalizada recientemente tras problemas en las vías respiratorias, específicamente, en los pulmones:

Me llegó la información hace un par de días de que no estaba bien de salud, que tenía problemas específicamente en las vías respiratorias. Que tenía problemas en los pulmones. Emilio Morales, periodista

Según este reporte, la situación habría provocado que la intérprete fuera trasladada a un hospital de San Luis Potosí, estado donde actualmente reside. Morales indicó que la estancia en el nosocomio habría durado un par de días.

Posteriormente, Lucha Villa habría regresado a su domicilio. Sin embargo, el periodista aseguró que los médicos continúan pendientes de su evolución y que realizan visitas constantes para supervisar su estado. ¿Secuelas de lo ocurrido hace 30 años?

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Lucha Villa atravesaría problemas de salud / Redes sociales

Problemas de salud de Lucha Villa podrían ser secuelas de accidente de hace 30 años

El propio Emilio Morales recordó lo ocurrido con Lucha Villa hace casi 30 años, cuando la cantante se sometió a un procedimiento estético que le causó un grave problema de salud.

Durante dicha cirugía, Lucha sufrió un accidente cerebro-vascular, algo que la llevó a permanecer en coma durante varios días, y a sufrir una lesión cerebral ocasionada por la falta de oxígeno.

Las consecuencias fueron severas. Lucha Villa presentó secuelas neurológicas y motoras que afectaron su capacidad para hablar y desplazarse, situación que terminó alejándola definitivamente de los escenarios:

La dejó casi 30 años en una situación muy complicada de salud. No puede caminar, no puede hablar. Emilio Morales, periodista

Desde entonces, la artista ha mantenido una vida mucho más privada y alejada de la actividad pública, aunque su familia comparte fotos o videos de ella en sus redes sociales.

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¿Cuáles son las canciones de Lucha Villa más conocidas?

Lucha Villa, cuyo nombre real es Luz Elena Ruiz Bejarano, es una reconocida cantante y actriz mexicana, considerada una de las grandes intérpretes de la música ranchera y conocida como la “Reina de los palenques”.

Inició su carrera artística durante la década de 1950 y alcanzó gran popularidad por su potente voz y sus interpretaciones de canciones. Algunos de sus temas más conocidos son:



Ya no me interesas,

La media vuelta,

No discutamos,

Amanecí en tus brazos,

Volver, volver,

Que bonito amor,

El último trago, entre muchas otras.

También tiene una importante trayectoria en la actuación, participando en diversas películas mexicanas como:



El gallo de oro,

Mecánica nacional,

El lugar sin límites,

Lagunilla, mi barrio,

El mil usos, etc.

Hace unos meses, el nieto de Lucha Villa se encontraba en calidad de desaparecido, regresando su nombre a las primeras planas de los medios.

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