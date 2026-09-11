¿Qué le encontraron a Aldo Rendón? El exhabitante de La casa de los famosos México se somete a una biopsia

La salud de Aldo Rendón vuelve a encender las alarmas entre sus seguidores. Luego de abandonar La casa de los famosos México 2026 por complicaciones médicas, el asesor de imagen compartió una nueva imagen desde un centro médico que generó inquietud en redes sociales. ¿Qué tan grave es el estado de salud de Aldo Rendón?

Mira: Aldo Rendón revela la enfermedad que lo obligó a abandonar ‘LCDLFM 2026’: “Traigo el hígado inflamado”

Aldo Rendón abandonó LCDLFMX 2026 / Redes sociales

¿Por qué Aldo Rendón se realizó una biopsia tras salir de La casa de los famosos México 2026?

La incertidumbre sobre la salud de Aldo Rendón aumentó este viernes después de que compartiera una historia en Instagram que llamó la atención de sus seguidores.

La imagen mostraba únicamente parte de su cuello y pecho, donde se observaban dos pequeños apósitos. Sobre la fotografía destacó una sola palabra: “biopsia”, confirmando que continúa sometiéndose a procedimientos médicos.

Aunque el exhabitante de La casa de los famosos México 2026 no dio más detalles, la publicación llega semanas después de que abandonara el reality debido a un delicado cuadro de salud que requería estudios especializados.

Lee: Aldo Rendón suplicaba: “No me saquen”, pero ¡la producción no podía hacerse cargo de su salud!

¿Qué enfermedad obligó a Aldo Rendón a abandonar La casa de los famosos México 2026?

Desde sus primeras semanas dentro del programa, varios espectadores notaron que Aldo Rendón presentaba algunos cambios físicos que comenzaron a generar especulaciones en redes sociales.

Algunos usuarios señalaban que tenía los ojos amarillentos, mientras que el propio asesor de imagen compartió que padece gota, una enfermedad inflamatoria que también complicaba su estado físico dentro de la competencia.

Tras dejar el reality, explicó que la situación era más seria de lo que parecía. “Mejor. Traigo el hígado muy inflamado y el bazo también. Como me da gota, no me pueden dar medicamentos adentro para eso. Un desastre. Llegó un momento en el que ya no me podían hacer más estudios dentro. Por eso tomé la decisión. Yo la tomé”.

Mira: Aldo Rendón reaparece para hablar de su estado de salud, ¿qué le diagnosticaron?: “Nada sencillo… catastrófico”

Aldo Rendón deja La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Qué dijo Aldo Rendón sobre los estudios médicos que le realizaron?

En una entrevista con Maxine Woodside, Aldo Rendón reveló que llevaba varios días sintiéndose mal antes de tomar la decisión de abandonar la competencia.

El especialista en imagen señaló que los médicos detectaron complicaciones que requerían análisis más profundos, incluyendo estudios que no podían realizarse dentro de las instalaciones del programa.

“O sea, tampoco me dijeron: ‘Si te quieres quedar’. Ya llevaba 10 días sintiéndome mal… cuando salieron los resultados, la doctora fue la que dijo: ‘Su bazo muy crecido. Tengo que hacerle tomografías y no se pueden hacer dentro de La casa’. Yo ya no podía. Todavía no hay un diagnóstico, pero ahí vamos”. Aldo Rendón

La nueva biopsia parece formar parte de ese proceso de investigación médica que busca determinar qué está provocando la inflamación en diversos órganos.

Aldo Rendón abandonó LCDLFMX 2026 / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre el posible diagnóstico de Aldo Rendón?

Aunque Aldo Rendón ha dejado claro que todavía no existe un diagnóstico definitivo, en redes sociales comenzaron a circular diversas teorías relacionadas con los padecimientos que ha descrito públicamente.

Entre las especulaciones más comentadas aparece la hepatoesplenomegalia, una condición que se caracteriza por el aumento simultáneo del tamaño del hígado y del bazo. Sin embargo, hasta el momento el famoso no ha confirmado padecer esta enfermedad.