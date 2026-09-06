La casa de los famosos México 2026: ¡Ya sabemos quién entra HOY domingo 6 de septiembre en vez de Aldo Rendón!

La casa de los famosos México 2026 vuelve a encender las redes sociales. Luego de la salida de Aldo Rendón por motivos de salud, la producción anunció que un nuevo habitante ingresará este domingo 6 de septiembre. Aunque la identidad sigue siendo un secreto, en TVNotas, ¡ya sabemos quien entraría a La casa! Se trataría de uno de los participantes más polémicos de la segunda temporada. ¿Adrián Marcelo?

Mira: Aldo Rendón reaparece tras abandonar ‘LCDLFM 2026’ y ¿confirma que salió por temas legales?: “No sabía”

Participantes de La casa de los famosos México 2026 / La casa de los famosos méxico 2026

¿Por qué Aldo Rendón salió de La casa de los famosos México 2026?

A diferencia de Luis Chaparro o Arantza Ruiz, que salieron del reality por votación del público, Aldo Rendón tuvo que abandonar la competencia de forma imprevista y sin pasar por una eliminación.

El asesor de imagen dejó la casa para atender un tratamiento médico indispensable, según se anunció en el programa. Su salida generó preocupación entre los fans, que le desearon pronta recuperación en redes sociales.

Por esta razón, Galilea Montijo confirmó en vivo que el lugar de Rendón queda libre para que una nueva personalidad se integre y sacuda por completo la convivencia dentro de la casa.

Lee: Apio Quijano y Shiky critican a Aldo Rendón por su participación en ‘LCDLFM 2026’; ¡le lanzan advertencia!

¿Quiénes son los candidatos según las redes sociales a ser el nuevo habitante de La casa de los famosos 2026?

Ante la falta de confirmación oficial por parte de la producción de La casa de los famosos 2026, las redes sociales se llenaron de rumores y debates sobre quién cruzará la puerta del reality. Estos son los nombres más sonados hasta ahora.

Yeri MUA aparece como una de las grandes favoritas del público, probablemente la más mencionada entre los internautas en las últimas horas, gracias a su enorme base de seguidores.

Adrián Marcelo también suena fuerte, luego de que se le avistara rumbo a la Ciudad de México, lo que disparó las especulaciones pese a sus polémicas en su paso anterior por el formato.

Yina Calderón igual figura en las quinielas tras confirmarse su reciente visita a México, luego de su controvertido paso por la edición de su país natal.

Yeri MUA, Adrián Marcelo y Yina Calderon.

¿Quién entra a La casa de los famosos México 2026 tras la salida de Aldo Rendón?

Una fuente cercana al supuesto nuevo habitante contó a TVNotas que se trataría de Ricardo Peralta, el mismo participante que ya estuvo en la segunda temporada del reality y que entró con una gran base de seguidores gracias a su trayectoria como influencer y comediante. ¿Será?

La posibilidad hace ruido debido a que Ricardo Peralta fue uno de los concursantes más controversiales de la segunda temporada de La casa de los famosos México, donde protagonizó varios momentos que polarizaron a la audiencia y lo llevó a perder seguidores y proyectos en su carrera.

Ricardo Peralta / Redes sociales

¿Por qué Ricardo Peralta fue tan polémico en La casa de los famosos México 2024?

Recordemos que el paso de Ricardo Peralta por la edición 2024 fue muy polémico: se unió de manera cercana a la estrategia de Adrián Marcelo, y sus comentarios en las dinámicas de posicionamiento fueron mal recibidos por la audiencia, lo que le costó el apoyo popular hasta quedar como séptimo eliminado tras 50 días de encierro.

Fuera del foro, enfrentó fuerte rechazo en redes y eventos públicos, y perdió seguidores y contratos. Meses después el propio Ricardo reconoció en televisión que su experiencia fue agridulce y admitió errores en su comportamiento.

¿Qué pistas han surgido sobre el posible ingreso a La casa de los famosos México 2026 de Ricardo Peralta?

Hasta ahora, en sus historias de Instagram Ricardo Peralta no ha revelado nada oficial sobre un posible regreso. Hace poco fue al concierto de Yuridia con sus amigos, y hace unas horas subió una foto con un vestido rojo: ¿será el look con el que se presentará hoy?

No ha hecho declaraciones directas, pero su asistencia reciente a las pre y post galas del programa ha encendido las alarmas entre los fans.

¿A qué hora revelarán al nuevo habitante de La casa de los famosos México 2026?

La producción de La casa de los famosos México 2026 mantiene bajo total reserva la identidad del nuevo integrante que llegará a la competencia este domingo 6 de septiembre.

La revelación está programada para realizarse durante la gala en vivo transmitida a través de ViX a partir de las 20:30 horas, momento en el que finalmente se conocerá quién ocupará el lugar que dejó Aldo Rendón.

Además del ingreso del nuevo habitante, la noche también será clave para la competencia, ya que se dará a conocer al séptimo eliminado de la temporada, una combinación que promete mover por completo las estrategias dentro de La casa de los famosos México 2026.