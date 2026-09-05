Apio Quijano y Shiky critican a Aldo Rendón por su participación en ‘LCDLFM 2026’; ¡le lanzan advertencia!

La participación de Aldo Rendón en ‘La casa de los famosos México 2026’ fue muy controversial. Cierto sector del público no está de acuerdo con ciertos comentarios que hizo sobre ciertos habitantes.

Ante esto, Apio Quijano y Shiky, quienes participaron en la segunda y tercera edición del show respectivamente, dieron su postura y aprovecharon para lanzarle una advertencia. Eso fue lo que dijeron.

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Apio Quijano y Shiky platicaron de Aldo Rendón / Redes sociales

¿Por qué la participación de Aldo Rendón en ‘La casa de los famosos México 2026’fue tan criticada?

Desde que se anunció como uno de los participantes confirmados para ‘La casa de los famosos México 2026’, Aldo Rendón dejó claro que no le importaba ser “funado”. Tal y como lo prometió, ha hecho comentarios dentro del reality que han sido considerados como controversiales.

Uno de los más sonados fue cuando le dijo a Memo Schutz que “traficara con los órganos de sus hijos”. También criticó a Yanet García por su cuerpo, asegurando que “todo era postizo”. En redes sociales, lo han llegado a tachar de clasista por insultar con la palabra “naco”.

La controversia más reciente fue cuando criticó el vestido que usó Mariana en la gala de eliminación del pasado 30 de agosto. Dijo que era de mal gusto y remató burlándose del físico de la cantante: “Lo único que no pueden tener es la celulitis que ella nos presenta”, expresó.

Aunado a todo esto, muchos consideran que su forma de ser es “falsa”. Los detractores lo han descrito como “ridículo” por su forma de hablar, asegurando que solo “finge ser fresa”.

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Aldo Rendón ha hecho comentarios polémicos en ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

Apio Quijano y Shiky se pronuncian ante la polémica de Aldo Rendón en ‘La casa de los famosos México 2026’

En un episodio de su pódcast, Apio Quijano, quien participó en la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’, se dijo muy decepcionado por las declaraciones que hizo Aldo Rendón dentro del reality.

Si bien admitió estimarlo mucho, considera que el influencer olvidó que estaba en televisión abierta.

“Le debería bajar un poquito a esas dos rayitas y darse cuenta de que está en televisión abierta. No es lo mismo que estar en redes, donde tú puedes despotricar y decir lo que quieras y la gente, si quiere, te ve. Pero aquí sí eres parte de un formato y de un programa donde muchísima gente lo ve. De pronto hay palabras, hay insultos que no están bien y que yo tampoco apruebo. Lo amo, pero es televisión abierta y eso no lo ha entendido mi queridísimo Aldo. Está cansando”. Apio Quijano

A diferencia de Apio, el español fue más directo y conciso. Manifestó que, en su opinión, Aldo es un “bullying” que trata de hacerse “el chistoso”.

“Es el típico, que siempre he oído de él cuando iba a clases, de cuando iba a todo. Ese bullying chistoso, que te reías mucho cuando le decías a otro, pero, cuando te lo decía a ti, cuando te agarraba de cochinito, decías: ‘Ya se está pasando’”. Shiky

Sus opiniones generaron opiniones divididas. Si bien muchos concordaron con ellos, otros los tacharon de “hipócritas”, recordando que también han hecho muchas críticas en contra de otras personas.

El Apio y Shiky opinan sobre la participación de Aldo Rendón en #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX pic.twitter.com/pUuA27KwIX — David Arellano (@DavidHernare) August 31, 2026

¿Por qué salió Aldo Rendón de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Algo muy comentado fue el estado de salud de Aldo Rendón en ‘La casa de los famosos México 2026’. Muchos fans llegaron a notar que tenía los ojos amarillos, una señal de que algo malo estaba pasando en su cuerpo.

Asimismo, rondó el rumor de que, presuntamente, una ambulancia entró a atender a Aldo. No se dio más información y jamás se confirmó nada, pero se especuló que podría tener un problema en el hígado. Recientemente, se mencionó que podía padecer vitiligo por una mancha extraña en el pecho.

Lo único que ha dicho el famoso es que padece gota, forma dolorosa de artritis inflamatoria que ocurre cuando se acumulan cristales de ácido úrico en las articulaciones. Incluso confesó que, en ocasiones, le causa mucho dolor.

En medio de todo esto, el pasado martes 1 de septiembre, Aldo Rendón dejó el reality asegurando que tenía una condición medica que era reversible pero que tenía que atender. Sin embargo, no reveló cuál es su diagnóstico.

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