¿Galilea Montijo tiene preferencia por Ese Pérez en LCDLFM? Reviven interacción entre ellos, ¿hubo coqueteo?

Galilea Montijo ha estado al frente de Hoy desde hace varios años, y aunque muchos creen que conoció a Ese Pérez en La casa de los famosos México 2026, la cosa no fue así. Revivieron el momento en el que ambos tuvieron un momento... ¿romántico?

¿Galilea Montijo y Ese Pérez tuvieron relación? / Instagram

¿Qué canción le dedicó Ese Pérez a Galilea Montijo?

Galilea Montijo estuvo en polémica hace dos años, cuando Ese Pérez estuvo como invitado al programa Hoy, y aunque una dinámica de preguntas y respuestas se daba de manera regular, todo cambió.

La conductora sorprendió a los televidentes al mostrar una inesperada química con Pérez, y entre broma y broma, los coqueteos no se hicieron esperar entre ambos.

Cuando llegó el turno del creador de contenido para participar, Galilea Montijo decidió interactuar directamente con él y le hizo una particular petición. La conductora le pidió que le dedicara un “ El amor de mi vida ”, haciendo referencia al estilo con el que el influencer suele expresarse en sus videos.

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Galilea Montijo pidió canción a Ese Pérez / Redes sociales/Captura de pantalla

¿Hubo una relación entre Ese Pérez y Galilea Montijo antes de La casa de los famosos México 2026?

La interacción subió de tono cuando Ese Pérez finalmente decidió seguirle el juego a Galilea. El creador de contenido tomó la mano de la conductora y le dio un beso, mientras ambos protagonizaban una escena que, más allá de amor, se trató de humor frente a las cámaras.

En medio del intercambio, el influencer también lanzó un comentario sobre el aroma de la presentadora, asegurando que “ huele muy rico ”.

Durante la misma dinámica, los conductores de Hoy aprovecharon la presencia del influencer para pedirle que interpretara frente a Galilea Montijo su popular canción “ Anda bien m0n0s@, anda bellacosa ”.

Cabe aclarar que no hay ningún vínculo amoroso entre Ese Pérez y Galilea Montijo, hasta donde se sabe . Solo se trató de un curioso momento que se hizo viral hace algún tiempo. Tampoco hay preferencia de Galilea por Ese en esta nueva temporada de La casa de los famosos México.

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Ese Pérez le dedicó canción a Galilea Montijo / Redes sociales

¿Ese Pérez favorito para ganar La casa de los famosos México 2026?

La respuesta concreta es NO. Aunque en un principio Ese Pérez llegaba al reality como uno de los favoritos gracias a su comunidad digital, la cosa ha cambiado radicalmente.

A pesar de seguir apareciendo en encuestas y votaciones, además de ser salvado por el público, otra gran parte de la audiencia no lo ve con buenos ojos, incluso lo mandaron al “exilio”.

Comentarios en redes no concuerdan con su tipo de personalidad, tachándolo en ocasiones de “agresivo”, no obstante, otra gran parte de la audiencia lo sigue apoyando. ¿Llegará lejos?

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