¿Recuerdas a ‘Lady Wuu’? Tras alcanzar la fama, casi lo pierde todo a manos de su mánager; así luce en 2026

A lo largo de los años, México ha sido testigo de los llamados “Lady y Lords”, gente que se hace viral en internet por alguna acción divertida o polémica. Estos personajes pierden popularidad con el paso de los meses y son muy pocos los que siguen siendo recordados. Tal es el caso de Lady Wuu, un hombre que se hizo popular en 2016 por su manera tan efusiva de apoyar a la banda ‘Menudo’.

Hace poco, Eduardo Arias Martínez, nombre real de ‘Lady Wuu’, reapareció y no solo contó qué hace actualmente, sino que también reveló el robo que sufrió a manos de su mánager. Te contamos lo que pasó.

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Lady Wuu se hizo famoso en 2016 / Redes sociales

¿Cómo nació ‘Lady Wuu’?

Todo ocurrió en 2016. El programa ‘Ventaneando’ presentó una nota sobre el concierto de ‘Menudo’. En un momento, el corresponsal aprovechó para entrevistar a los asistentes, entre ellos, Eduardo Arias Martínez.

Arias se dijo muy contento de estar allí, pues era fanático de la agrupación desde hacía muchos años, y aseguró que amaba a todos los integrantes. El reportero le preguntó qué les haría a los integrantes si los tuviera enfrente. Ante esto, el hombre respondió:

“Ay, muchas cosas, wuu”. Lady Wuu

A partir de ese momento, fue bautizado como ‘Lady Wuu’. Se convirtió en un meme viral y fue invitado a varios programas de televisión. También se le llegó a ver en algunas presentaciones.

Aunque sigue siendo recordado, con el tiempo Eduardo desapareció del ojo público y no se supo mucho de su vida. En su momento, dio una entrevista en la que el hombre platicó cómo ha sido su vida y el robo que sufrió.

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Lady Wuu fue fruto de muchos memes / Redes sociales

¿Cómo fue el robo que sufrió ‘Lady Wuu’ por parte de su mánager?

En el pódcast ‘Doble G’, ‘Lady Wuu’ comenzó hablando sobre el impacto que tuvo la fama en su vida. Contó que se sintió sorprendido al ver cómo se hizo tan conocido de la noche a la mañana y solo por una entrevista corta.

“Me empezaron a tomar fotos. Al tercer día me contactaron los medios o me esperaron afuera de la casa. Después llegaron las entrevistas, tocaban la puerta de mi casa y desde la calle me gritaban”, dijo.

Señaló que, al inicio, su prima era quien gestionaba todo lo de las invitaciones a los programas y colaboraciones. Con el tiempo se consiguió un mánager. Si bien esta persona le ayudó a conseguir más trabajos, también le robaba. Al parecer, el representante se quedaba con la mayor parte de las ganancias.

Lady Wuu “Decían que yo cobraba millones y millones por eventos. Bueno fuera cobrar 25 mil dólares como decían, ya estaría viajando. No supe cuánto cobraba él; nunca me dijo cuánto. Sí ganaba más dinero o menos, a mí me daba una cantidad pequeña. Aun así, abusó mucho. Si gané mucho, pues ya se perdieron, igual y me dieron menos”.

Ejemplificó que, en una ocasión, le pagaron 50 mil pesos, pero su representante solo le dio 5 mil pesos. Finalizó la anécdota diciendo que pudo terminar la relación con su mánager de buena manera, pese a todo lo ocurrido.

Esto es lo que hace Lady Wuu este 2026

Si bien sigue asistiendo a algunos eventos de manera ocasional, ‘Lady Wuu’ tiene su propio emprendimiento. Al ser chef de profesión, se dedica a vender tacos cerca del Estadio Banorte cuando hay algún concierto o partido.

También tiene un servicio de banquetes y entrega comida a domicilio, algo que empezó a hacer cuando comenzó la pandemia por el Covid-19. Resaltó que, aunque no se considera una figura del internet, sí llega a subir contenido y le da autógrafos a la gente que lo reconoce.

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