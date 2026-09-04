Poncho de Nigris enciende las alarmas tras aparecer hospitalizado en una camilla: ¿Temen por su vida?

Poncho de Nigris, exparticipante de La casa de los famosos México 2026, encendió las alarmas en redes sociales, luego de aparecer visiblemente afectado en lo que parece ser una cama de hospital. Marcela Mistral fue quien compartió dicho momento. ¿Qué problema de salud tiene?

Poncho de Nigris con problemas de salud

¿Cómo anunciaron que Poncho de Nigris tuvo problemas de salud?

La preocupación en torno a la salud de Poncho de Nigris comenzó cuando Marcela Mistral, esposa del creador de contenido, compartió una imagen del creador de Ring royale en una camilla de hospital.

De Nigris se nota cansado, agotado y lo que parece reflejar un problema de salud que lo tuvo que llevar a ser hospitalizado.

Según palabras de Mistral, Poncho se vio en la necesidad de cancelar los compromisos que marcaban su agenda, presentaciones o participaciones en algunos eventos de esta semana. ¿Qué le pasó?

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Poncho de Nigris hospitalizado por problemas de salud / Captura de pantalla

¿Por qué Poncho de Nigris fue hospitalizado recientemente?

En la historia de Instagram con la que Marcela Mistral reveló que Poncho de Nigris fue hospitalizado, no menciona la razón o causa por la que el influencer se encontraba en esas condiciones.

Mistral solo escribió lo siguiente:

Está bien, está en casa. Se siente de la shing*da, pero de pie como un árbol. Nombre, hierba mala... nomás crece. Este señor ya anda mejor, la foto es de hace una semana. Marcela Mistral

La fotografía se hizo viral y mientras muchos esperaban que Poncho reapareciera para poder aclarar todo, así fue. La tarde de este mismo viernes, el influencer publicó dos videos para tranquilizar a su fandom. ¿Qué dijo?

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¿Cómo reapareció Poncho de Nigris tras estar hospitalizado?

Para “calmar un poco las aguas”, Poncho de Nigris realizó dos videos, mismos que compartió en su perfil oficial de Instagram, dando un poco más de detalles sobre la situación que pasó.

Poncho aseguró que se sentía demasiado mal, incluso al grado de pensar que “no la iba a librar":

Estaba muriéndome. Sentía que ya. Me estaba enfermando seguido pero es por el estrés crónico de tantas cosas, de tanto jale. Ya le voy a bajar. Poncho de Nigris

Poncho de Nigris atribuyó el problema de salud a la constante presión que tiene en su trabajo, como creador de contenido y en los diversos compromisos con los que tiene que cumplir.

Por otro lado, el exparticipante de La casa da los famosos México 2026 aseguró que priorizará más su salud, ya que, sin ella, no podrá continuar con los planes y proyectos que tiene preparados para todos.

Es importante recordar que Poncho de Nigris ya planea el Ring royale 2, y mostró su interés en llevar a cabo la pelea “Ese Pérez vs Masad”, tras las múltiples discusiones de estos dos en el reality. ¿Se hará?

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