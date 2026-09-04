Rick Harrison, protagonista de ‘El precio de la historia’, fue hospitalizado de emergencia, ¿qué le pasó?

Luego de que Perez Hilton fuera hospitalizado por autolesionarse el pasado mes de agosto, otra figura del espectáculo internacional tuvo que ingresar de emergencia al hospital por complicaciones de salud.

Esta vez fue Rick Harrison, mundialmente conocido por ser el protagonista de ‘El precio de la historia’ y dueño de la tienda de antigüedades que aparece en el programa.

¿Qué es lo que se sabe sobre la hospitalización de Rick Harrison y cómo se encuentra actualmente?

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Rick Harrison / Instagram

¿Qué le pasó a Rick Harrison y por qué fue hospitalizado de emergencia?

De acuerdo con información obtenida por el medio TMZ, el protagonista de ‘El precio de la historia’ ingresó al hospital para someterse a lo que parecía ser una cirugía rutinaria de colocación de un stent en el corazón.

Un stent es un pequeño dispositivo que se coloca dentro de una arteria cuando está obstruida, para ayudar a mantenerla abierta y restablecer el flujo sanguíneo.

Sin embargo, durante el procedimiento, los médicos descubrieron que se enfrentaban a un problema de salud mucho más grave y determinaron que era necesaria una intervención más compleja.

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Rick Harrison El precio de la historia.

¿Qué cirugía le realizaron a Rick Harrison?

Después de que los médicos se dieron cuenta de que el problema de Rick Harrison era más serio, pues varias arterias clave para el flujo sanguíneo estaban bloqueadas, determinaron que era necesario realizarle de emergencia un bypass cardíaco.

Un bypass cardíaco es una intervención quirúrgica en la que se crea una nueva ruta para que la sangre pueda llegar al corazón cuando las arterias coronarias se encuentran obstruidas.

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¿Cómo se encuentra Rick Harrison actualmente?

El mismo medio informó que el representante de Rick Harrison confirmó que la cirugía fue un éxito y concluyó sin mayores complicaciones.

Actualmente, el protagonista de ‘El precio de la historia’ se encuentra en recuperación y permanece acompañado por su familia. Además, ha mostrado su agradecimiento al equipo médico que estuvo a cargo de atenderlo.

Rick Harrison es una de las figuras más populares de la televisión estadounidense y, en tiempos recientes, también enfrentó un duro momento personal tras la muerte de su hijo, Adam Harrison.

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