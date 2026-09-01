Participante de Top Chef VIP abandona la competencia en ambulancia, ¿pudo morir? ¡Se le volteó el implante!

La reciente temporada de ‘Top Chef VIP’ ha dejado momentos emotivos y hasta polémicos dentro de la competencia, como la salida de Ninel Conde debido a problemas de salud.

Ahora, otra participante tomó la decisión de hacerse a un lado del reality después de sufrir una fuerte crisis de salud y decidir enfocarse en atender su malestar.

Se trata de Sheynnis Palacios, la exMiss Universo nicaragüense, quien incluso tuvo que abandonar una prueba y ser trasladada en ambulancia. ¿Tiene algún problema de salud que ponga en riesgo su vida? Te contamos.

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Sheynnis Palacios abandonó Top Chef VIP / Instagram

Sheynnis Palacios salió en ambulancia tras sufrir complicaciones de salud

La exMiss Universo protagonizó uno de los momentos más preocupantes dentro de la competencia.

Mientras realizaba un reto en la cocina, Sheynnis comenzó a experimentar dolor y posteriormente empezó a marearse mientras intentaba continuar con la preparación.

A pesar de sus deseos de continuar con el reto, la modelo mostró señales de que podría desvanecerse en cualquier momento, por lo que el equipo médico del programa acudió para auxiliarla. Finalmente, tuvieron que retirarla de la competencia y trasladarla en ambulancia para recibir atención médica.

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¿Por qué Sheynnis Palacios decidió abandonar Top Chef VIP?

Después del incidente en el que Sheynnis tuvo que salir en ambulancia, la exMiss Universo anunció que abandonaría la competencia, pues el problema de salud que enfrentó requería atención médica.

La modelo explicó que uno de sus implantes mamarios se volteó, lo que le habría provocado el fuerte dolor que experimentó durante el reto. El equipo de especialistas que la atendió logró colocar nuevamente el implante en su lugar; sin embargo, una de las principales indicaciones médicas fue que debía guardar reposo, algo que Sheynnis decidió ignorar para intentar continuar dentro de la competencia.

Al no cumplir con el reposo que le recomendaron y ante la necesidad de atender nuevamente la situación, los médicos le indicaron someterse a una nueva cirugía. Por esta razón, Sheynnis tuvo que dejar ‘Top Chef VIP’ para enfocarse en su recuperación y recibir atención lo antes posible.

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Sheynnis Palacios habla de su recuperación / Instagram

¿Cuántas cirugías estéticas tiene Sheynnis Palacios?

Hasta el momento, públicamente solo se tiene confirmado que Sheynnis Palacios se ha sometido a una cirugía estética para aumentar el tamaño de su busto, precisamente en la zona donde recientemente presentó complicaciones, relacionadas con uno de sus implantes mamarios.

Sheynnis Delgado / Redes sociales

En redes sociales también han surgido versiones que apuntan a que la exMiss Universo se habría sometido a otros procedimientos estéticos, como una bichectomía o la aplicación de algún tratamiento en los labios para aumentar su volumen.

Sin embargo, Sheynnis no ha confirmado ni desmentido estas versiones, por lo que, hasta ahora, el único procedimiento estético que se tiene confirmado públicamente es su aumento de busto.

En cuanto a su participación en Top Chef, no se sabe si regresará o dejará definitivamente la competencia, como en su momento lo hizo Ninel Conde.

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