¿Ninel Conde sufrió graves quemaduras en Top Chef VIP? Así fue el doloroso accidente que alarmó a sus fans

Ninel Conde volvió a demostrar que no se rinde fácilmente. Aunque semanas atrás pensó en abandonar Top Chef VIP por cuestiones de salud y agotamiento físico, decidió regresar al reality para seguir compitiendo. Sin embargo, ahora enfrentó una nueva prueba cuando sufrió un doloroso accidente en la cocina. Sus imágenes preocuparon a sus seguidores y su mensaje generó una ola de apoyo en redes sociales.

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Ninel Conde / Redes sociales

¿Qué le pasó a Ninel Conde en Top Chef VIP durante la competencia?

Ninel Conde en Top Chef VIP se convirtió nuevamente en tema de conversación luego de que la actriz, cantante y conductora revelara que sufrió un accidente mientras grababa uno de los episodios del popular reality culinario.

La también intérprete explicó que todo ocurrió cuando manipulaba un sartén de hierro forjado durante una de las exigentes pruebas de cocina. Un descuido provocó que el utensilio caliente se le resbalara y terminara lastimándose seriamente las manos.

“Como les mostré, sufrí una quemadura con un sartén de hierro forjado que lo tenía agarrado con un trapo en vez de con una manopla anti calor”, contó Ninel a través de sus redes sociales, donde compartió detalles de lo ocurrido.

De acuerdo con su propio testimonio, el problema ocurrió cuando intentó detener el sartén al momento de que este se le resbaló, provocando el contacto directo con la superficie caliente y causando quemaduras en ambas manos.

“Se me resbaló el sartén y con la inercia, me hizo detenerlo y me quemé las dos manos, me arde mucho todavía”, relató la cantante, evidenciando el intenso dolor que continuaba sintiendo tras el incidente.

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¿Cómo reaccionó Ninel Conde tras el accidente y qué dijo sobre su estado de salud?

A pesar del dolor, Ninel Conde reconoció el trabajo del equipo médico de la producción, quienes la atendieron de inmediato para controlar las quemaduras y evitar complicaciones mayores.

La famosa admitió que las molestias continuaban siendo intensas, pero trató de mantener una actitud positiva mientras seguía pendiente de su recuperación y de la evolución de las heridas.

“Les agradezco las atenciones pero tengo mucho dolor. Hoy no me voy a preocupar por mañana. Mañana Dios dirá. Si sigo mal o doliendo ya veremos qué hacemos. Gracias por sus oraciones” Ninel Conde

Por ahora, no se sabe si este incidente tendrá repercusiones en su permanencia dentro de Top Chef VIP.

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Ninel Conde Top chef VIP / Redes sociales y canva

¿Por qué Ninel Conde ya había querido abandonar Top Chef VIP?

El accidente ocurrió después de un complicado inicio para la llamada “Bombón asesino” dentro de la competencia. Desde la primera semana de transmisiones, la famosa sorprendió al revelar que estaba considerando dejar el programa.

En aquel momento, Ninel aseguró que las exigencias físicas y emocionales del reality estaban afectando su bienestar. Incluso afirmó que ninguna competencia vale más que la salud, razón por la que tomó la decisión de retirarse temporalmente.

Sin embargo, pocos días después Ninel Conde reconsideró su postura y regresó a la cocina de Top Chef VIP. La artista explicó que es una mujer acostumbrada a enfrentar desafíos y que no quería rendirse tan fácilmente ante una prueba tan importante.