¿A Antrax le amputarán el dedo? Revela alarmante diagnóstico tras salir de MasterChef 24/7

Lo que parecía un accidente controlado dentro de MasterChef 24/7 sigue dando de qué hablar. A días de abandonar la competencia, Antrax reveló que los médicos le advirtieron sobre un posible riesgo de necrosis en el dedo que se lesionó durante un reto. Mientras tanto, también surgieron rumores sobre una presunta negligencia en su atención, una versión que hasta ahora no ha sido confirmada por el creador de contenido ni por sus familiares.

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MasterChef 24/7: Antrax sufre accidente a días de la final. / Redes sociales y TV Azteca

¿Qué le pasó a Antrax en MasterChef 24/7 y por qué abandonó la competencia?

La salida de Antrax de MasterChef 24/7 tomó por sorpresa a los seguidores del reality gastronómico, especialmente porque ocurrió a pocos días de la gran final.

El accidente ocurrió el pasado 16 de agosto, cuando el creador de contenido, cuyo nombre real es Ángel Villamar, participaba en un reto junto a Ixdit. Mientras preparaba ingredientes, sufrió un fuerte corte con un cuchillo en el dedo pulgar.

La lesión fue lo suficientemente grave para requerir atención inmediata. Antrax fue trasladado a una ambulancia para recibir tratamiento. Aunque regresó posteriormente a la cocina para continuar el reto, su estado de salud siguió complicándose con el paso de los días.

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Antrax dejó MasterChef México 24/7 tras accidente / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Antrax tras el accidente en MasterChef 24/7?

De acuerdo con Antrax, la lesión no solo afectó parte de la piel de su dedo pulgar, sino también una porción de la uña. Por esta razón, los especialistas determinaron que debía reducir por completo cualquier actividad que pudiera comprometer el proceso de cicatrización.

Finalmente, el 20 de agosto confirmó que no regresaría a la competencia. Según explicó, la recomendación médica fue contundente y no le dejó margen para continuar participando en el reality.

“El doctor me dijo que va a ser imposible seguir cocinando”, explicó Antrax durante una transmisión.

Pese a la decepción que representó abandonar el programa, el creador aseguró que tomó la decisión pensando en su bienestar.

“No va a haber competencia, premio que sea más importante que nuestra salud”. Antrax

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Antrax acaba de decir que la cirujana le dió un alto porcentaje de probabilidad para que tuviera necrosis en su dedo, ahora solo es un 20% pero no está descartado.

Todo gracias a la negligencia de la producción, no dieron la atención inmediata y aquí el resultado#MasterChefMx pic.twitter.com/RCPSuj8E3p — ItzyBitzy28💜🎮 (@Itzel_Zgd) August 24, 2026

¿Antrax podría sufrir necrosis en el dedo tras la lesión?

La mayor preocupación surgió cuando Antrax habló sobre una posible complicación derivada de la lesión que sufrió en MasterChef 24/7. Durante una transmisión en vivo, explicó que su equipo médico detectó inicialmente una alta probabilidad de necrosis en la zona afectada. La necrosis es una condición que ocurre cuando parte del tejido deja de recibir el flujo sanguíneo o las condiciones necesarias para mantenerse con vida.

Las declaraciones del influencer encendieron las alarmas entre sus seguidores, ya que la posibilidad de perder tejido en el dedo podría complicar considerablemente su recuperación.

Sin embargo, también compartió una noticia alentadora. Según explicó, el tratamiento médico ha mostrado resultados positivos y el escenario actual luce más favorable que en los primeros días posteriores al accidente.

“Afortunadamente ha avanzado bien el tratamiento y ahora solo hay riesgo de un 20%”. Antrax

Aunque el riesgo continúa presente, la reducción en el porcentaje representa un avance importante dentro de su proceso de recuperación.

¿Hubo negligencia en la atención médica de Antrax dentro de MasterChef 24/7?

Además de las complicaciones de salud que enfrenta Antrax tras su accidente en MasterChef 24/7, en los últimos días surgieron rumores sobre una presunta negligencia en la atención que recibió. La versión tomó fuerza luego de que el periodista Cabo Cuevas comentara que familiares del creador de contenido estarían inconformes con el manejo de la situación.

Las especulaciones crecieron rápidamente en redes sociales, donde algunos usuarios cuestionaron si la producción actuó de manera adecuada tras la lesión. Sin embargo, no existe una declaración pública por parte de la familia de Antrax ni del propio influencer que confirme dichos señalamientos.

Por otro lado, Cabo Cuevas y HotSpanish aseguraron en un video de YouTube que Antrax sí fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada y que su salida del reality ocurrió por recomendación de los doctores. Hasta ahora, las versiones sobre una supuesta negligencia continúan siendo únicamente rumores sin confirmar.