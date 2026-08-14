Ana Brenda Contreras alarma a fans con VIDEO tras insólito accidente jugando con su hija; muestra terrible moretón

Ana Brenda Contreras protagonizó un inesperado accidente mientras jugaba con su hija y compartió el momento en video, provocando toda clase de reacciones entre sus seguidores. La actriz, quien disfruta de su maternidad desde el nacimiento de su pequeña, mostró las consecuencias de una situación que tomó por sorpresa a más de una mamá.

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Ana Brenda Contreras / IG: @anabreco

¿Qué le pasó a Ana Brenda Contreras y por qué apareció con un moretón en la frente?

Ana Brenda Contreras apareció con un moretón en la frente después de jugar con su hija y fue precisamente ese detalle el que despertó la curiosidad de sus seguidores. La actriz mostró en TikTok el resultado de una ocurrencia que terminó de una manera bastante inesperada.

El accidente de Ana Brenda Contreras ocurrió mientras utilizaba un juguete pensado para entretener a los bebés y niños durante el baño. En lugar de colocarlo en la pared, la protagonista de telenovelas terminó poniéndoselo en la frente, lo que dejó como consecuencia el moretón que posteriormente presumió en redes.

El video de Ana Brenda Contreras también dejó ver la manera en que la actriz tomó el incidente con humor. En la descripción de la publicación escribió: “No tengo palabras, lo dejo en sus manos”, dejando que sus seguidores reaccionaran ante la peculiar situación.

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¿Ana Brenda Contreras fue criticada por las mamás tras su accidente con su hija?

Ana Brenda Contreras no recibió una ola de críticas de las mamás por el accidente que sufrió mientras jugaba con su hija. Al contrario, varias mujeres aprovecharon la publicación para contar que también habían terminado con moretones similares durante momentos cotidianos con sus hijos.



“Ja, ja, ja, llevo cuatro días así”

“Justo hace un par de meses”

“Casi me muero cuando me lo vi”

“No estamos solas”.

La conversación entre mamás terminó convirtiendo el accidente de Ana Brenda Contreras en una anécdota compartida, al grado de que una de las usuarias escribió: “¡Ay, no, mi tribu, mi manada!”.

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¿Cuándo nació la hija de Ana Brenda Contreras y quién es su papá?

Ana Brenda Contreras se convirtió en mamá por primera vez el 13 de mayo de 2025, cuando nació su hija. Desde entonces, la actriz ha mostrado en redes sociales algunos momentos relacionados con su nueva etapa familiar, aunque también ha mantenido ciertos aspectos de su vida privada lejos de los reflectores.

La hija de Ana Brenda Contreras es fruto de su matrimonio con Zacarías Melhem, con quien la actriz comparte esta etapa de su vida. La llegada de la pequeña significó un cambio importante para la protagonista de historias como Corazón indomable y Por amar sin ley.

La maternidad de Ana Brenda Contreras también ha permitido que sus seguidores conozcan un lado más cotidiano de la actriz, lejos de los personajes que interpreta en televisión. Esta vez, un accidente mientras jugaba con su hija terminó por convertirse en uno de los momentos que más comentarios provocaron entre sus seguidoras.