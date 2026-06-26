En medio de tragedia en Venezuela, avión se estrella contra el China Zun, el edificio más alto de Beijing: VIDEO

Luego de la lamentable noticia de los dos sismos en Venezuela el pasado 24 de junio, que hasta el momento siguen dejando muertos y heridos, ahora un nuevo hecho impacta: un avión pequeño se estrelló contra el China Zun, el rascacielos más alto de Beijing, en pleno distrito financiero. Sin víctimas confirmadas, el silencio de las autoridades y los videos filtrados han encendido las alarmas.

Mira: Ex de Escorpión dorado sufre terrible susto en pleno vuelo, ¿estuvo al borde de la muerte? “De picada”

Muere esposa de futbolista tras terremoto en Venezuela. / Redes sociales

¿Qué pasó con el avión que se estrelló contra el China Zun en Beijing?

El impacto de un avión en el China Zun en Beijing encendió las alarmas internacionales. El accidente ocurrió en la zona de Guomao, el corazón financiero de la capital china, donde se ubican algunos de los edificios más importantes del país, incluido el rascacielos más alto de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, un avión pequeño se estrelló directamente contra la fachada del China Zun, también conocido como CITIC Tower, un ícono del skyline de Beijing que alcanza los 528 metros de altura. El choque ocurrió a una altura considerable, lo que ha generado dudas sobre las condiciones del vuelo y la trayectoria de la aeronave.

Las imágenes que circulan en redes sociales muestran un agujero visible en la estructura acristalada del edificio, así como restos del avión dispersos en calles cercanas. Además, se han reportado daños en vehículos estacionados en la zona, lo que evidencia la magnitud del impacto.

Por si te lo perdiste: Wendy Guevara, Lola Cortes, Celia Lora y más famosos sufren incidente en avión, ¡terror en el aire!

🇨🇳 A plane crashed into Beijing's tallest skyscraper



Debris fell near the eastern entrance of the China Zun Tower.



The China Zun skyscraper is in the top 10 tallest buildings in the world. The height of the tower is 528 meters. pic.twitter.com/Tt8hmDkc3V — Visegrád 24 (@visegrad24) June 26, 2026

¿Hay víctimas tras el choque del avión contra el rascacielos más alto de Beijing?

Hasta el momento, las autoridades chinas no han confirmado personas fallecidas o heridas, lo que ha generado aún más inquietud.

Testigos en la zona describieron un despliegue inmediato de servicios de emergencia. Elementos de la policía, ambulancias y equipos de rescate acudieron rápidamente al lugar, acordonando el área y restringiendo el tránsito en ambos sentidos.

Un residente español en Beijing relató lo que vivió en el momento del impacto: “Sobre las seis de la tarde me fui al gimnasio, que está en la quinta planta del edificio, y allí escuché un ruido, vi un poco de humo y enseguida recibí un mensaje de la compañía avisando a los trabajadores de que había chocado un avión contra el edificio de enfrente”.

Otro testigo señaló la magnitud del operativo: “Decenas de coches de policía. Muchas ambulancias y ambos sentidos de la calle cortados”.

Además, una mujer identificada como Lin aseguró que fue evacuada de emergencia desde el edificio alrededor de las 18:00 horas.

Lee también: ¿La edad frenó a Pedro Sola? El conductor aclara por qué no volvió a viajar a Corea tras falla del avión

¿Qué tipo de avión se estrelló en el China Zun y cuáles son las posibles causas?

De manera preliminar, la base de datos Aviation Safety Network identificó el aparato como un Sunward SA 60L Aurora con matrícula B-12PP.

Según este registro, el vuelo tenía como punto de salida y destino el aeropuerto Beijing Shifosi, lo que sugiere que se trataba de una operación local. Sin embargo, se ha advertido que esta información aún proviene de fuentes no oficiales.

Las causas del accidente del avión en Beijing siguen siendo un misterio. No se ha confirmado si el siniestro fue provocado por una falla mecánica, pérdida de control, condiciones climáticas o algún otro factor.

La falta de información ha alimentado la especulación, especialmente porque tampoco se ha aclarado si el avión que choco se trataba de un vuelo privado, comercial o de entrenamiento.