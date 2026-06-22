Ex de Escorpión dorado sufre terrible susto en pleno vuelo, ¿estuvo al borde de la muerte? “De picada”

Una ex de Escorpión dorado, vinculada al youtuber hace apenas algunos meses, sufrió un incidente en pleno vuelo, por lo que fue obligada, junto a los demás pasajeros, a aterrizar de emergencia. Te contamos de quién se trata y qué le pasó.

Ex de Escorpión dorado sufre incidente en avión / Redes sociales

¿Quién es la ex de Escorpión dorado que sufrió un incidente durante vuelo?

Fabiola Martínez, destapó su romance con Escorpión dorado hace unos meses, reveló que apenas el fin de semana vivió un momento de angustia y temor, luego de que el avión en el que se trasladaba, sufriera un incidente.

Fabiola había abordado el avión desde Oaxaca, estado en el que “Bandoleras”, el proyecto musical del que forma parte, tuviera una presentación. Fabiola comentó que, a diferencia de sus compañeras, ella tomó un vuelo a Monterrey, mientras que las demás se fueron a CDMX.

Fue en ese viaje que todo comenzó a ponerse turbio y complicado, siendo una de las pocas veces que Fabiola ha sentido angustia en un vuelo, ya que, según contó a TVNotas, está acostumbrada a dormir en sus traslados.

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¿Fabiola Martínez y Escorpión Dorado fueron amantes? / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Cómo fue el incidente que vivió Fabiola Martínez, ex de Escorpión dorado, durante un reciente vuelo?

Fabiola Martínez relató a TVNotas el intenso momento que vivió en dicho vuelo, pues aunque había decidido dormir, el movimiento brusco del avión terminó por despertarla y alarmarla, al igual que a los demás pasajeros:

Empecé a sentir donde ya el avión va bajando y se siente fuerte. Fuerte de que así de picada total. Fabiola Martínez

Según el relato de Fabiola, la gente comenzó a gritar, por lo que entre tanto ruido decidió ver qué estaba pasando fuera del avión, abriendo la persiana de su ventana. En ese momento se dio cuenta de la mucha nubosidad que había.

Debido al problema de los pilotos para poder mantener estable el avión, tomaron la drástica decisión de desviarse:

El capitán habla y dice que nos estamos desviando hacia San Luis, porque no podemos aterrizar en el aeropuerto de Monterrey. (...) Fue un aterrizaje horrible (ya en Monterrey) porque acá estaba la lluvia muy fuerte, los truenos. Fabiola Martínez

A pesar de lo que estaba viviendo, Martínez asegura que no quiso alarmar a su familia con los problemas de su vuelo, ya que hasta sus hijas se encontraban incomunicadas por las lluvias en Monterrey.

Por último, la conductora comentó que al llegar a su casa sintió mucho alivio, pues fue el momento en el que pudo abrazar a sus hijas después de tremendo susto:

Las abracé y todo, y ya ahora hacemos muchas bromas de eso. (...) Tuve mucho miedo pero lo controlé totalmente. Fabiola Martínez

Aunque su vuelo estaba pactado para llegar a las 4 de la tarde, Fabiola afirmó que tras ser desviados a San Luis Potosí, llegaron a la sultana del norte hasta las 8 de la noche, en un vuelo que no olvidará.

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¿Quién es Fabiola Martínez y a qué se dedica?

Fabiola Martínez es una conductora, comediante, cantante, modelo, empresaria e influencer mexicana, vinculada sentimentalmente a Escorpión dorado en 2025, momento que ha sido una de las mayores polémicas de los últimos años.

Su popularidad comenzó a crecer cuando se integró al programa Acábatelo de Multimedios Televisión, donde participó como una de las famosas “meseritas”.

Durante su etapa en Telehit, Fabiola formó parte de programas como:



La escuelita Telehit ,

, Guerra de chistes y

y Queremos más.

Fabiola Martínez tuvo miedo durante vuelo a Monterrey / Archivo TVNotas y redes sociales

En el ámbito musical, forma parte de “Bandoleras”, una agrupación de covers con la que realiza presentaciones en diferentes estados de la República Mexicana.

Fabiola Martínez también es recordada porque hace algunos años sufrió el asesinato de su esposo, en una de las tragedias más dolorosas que ha vivido.

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