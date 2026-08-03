Salud de Yolanda Andrade: Vidente revela el “trabajo” que le hicieron a la conductora; ¿brujería? “Era jod*rle”

La salud de Yolanda Andrade ha sido tema de preocupación entre amigos, colegas y seguidores, desde hace varios años. Muchos se han preguntado sobre las causas que la han llevado a esa condición. Ahora, un vidente revela detalles de lo que le hicieron, así como la posible ayuda que podría recibir. ¿Qué más dijo?

La salud de Yolanda Andrade / Redes sociales

¿Qué enfermedades padece la conductora Yolanda Andrade?

En los últimos años, Yolanda Andrade ha atravesado varios problemas de salud que la han impactado de forma importante. Uno de los diagnósticos más delicados es la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta de manera progresiva el sistema nervioso y provoca la pérdida gradual de la función muscular.

Además de esta condición, la presentadora también ha lidiado con un aneurisma cerebral y con neuralgia del trigémino, padecimientos que en diferentes momentos requirieron su hospitalización para recibir atención médica.

Cabe recordar que en diciembre de 2025 tuvo que ser ingresada de emergencia a un hospital debido a complicaciones médicas.

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Yolanda Andrade habla de su enfermedad / Redes sociales

¿Yolanda Andrade sufrió de “brujería” según un vidente?

Hace algunos meses el numerólogo Alejandro Fernando informó a TVNotas que Yolanda Andrade requirió de su ayuda, luego de que la propia conductora revelara que fue víctima de una bruja.

En aquel momento, Andrade contó en un encuentro con la prensa que había presenciado una presunta bruja a las afueras de su hogar:

Yo no creía en (la brujería). Hay cosas que cuestan trabajo, creer, pero no quiere decir que no existan. Entonces, como conocí una bruja, muy bruja, pasaba por mi casa en una escoba y un día le pedí de favor que ya me dejara en paz con eso, que no estaba bien. Esas cosas se regresan y que, por favor, me dejara en paz, que no era para tanto y ojalá que lo hayas entendido porque eso se regresa. Yolanda Andrade

A estas declaraciones, se agrega lo dicho recientemente por el vidente “Christian Valerio” , quien en sus redes sociales publicó un video dando detalles sobre el presunto “trabajo” que le habrían hecho a la conductora mexicana.

Según sus palabras, los síntomas de una presunta brujería llegaron con un olor a tabaco. Estas fueron sus palabras:

Desmiénteme públicamente si no pasó esto. Antes de que tú te enfermaras, empezaste a oler a tabaco todas las noches, sin que nadie fumara en tu recámara, te empezaban a llegar aromas a tabaco. Y tú sabes muy bien que lo que estoy diciendo es verdad. Porque a ella efectivamente se le hizo un trabajo muy, muy fuerte, para taparle boca. Vidente Christian Valerio

Además, el vidente finalizó diciendo que a veces este tipo de trabajos llegan a más, y aunque en un inicio solo se buscaba “tapar la boca”, perjudican aún más: “ Por eso su cabecita empezó a perjudicarse, (..) lo que hicieron con Yola, jod*rle la cabeza ”, terminó.

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¿Por qué Yolanda Andrade estuvo de luto recientemente?

A mediados de julio trascendió la noticia sobre la muerte del productor de Netas divinas, Javier Labrada. Dicha información generó la reacción de conductoras, amigos y colegas del medio.

Una de las primeras en responder a este trágico suceso fue Yolana Andrade, quien le dedicó un “Te amoooo” al fallecido productor del programa, pues ella colaboró con él en diferentes momentos.

Por lo pronto, la comunidad de Yolanda espera que la conductora pueda mejorar su salud, pues aunque hay días buenos, también tiene días malos.

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