Problema de Galilea Montijo en la cara sería por “brujería”, asegura Mhoni Vidente: ¿Dijo los culpables?

La conductora Galilea Montijo ha sido blanco de críticas debido a su rostro, y aunque ella aclaró el procedimiento que se hizo, nuevas teorías han salido a la luz. Una de ellas, la lanzada por Mhoni Vidente. Te contamos lo que dijo sobre la presentadora.

¿Por qué el rostro de la conductora Galilea Montijo ha sido criticado?

El aspecto físico de Galilea Montijo volvió a generar debate en redes sociales después de que reapareció en el programa Hoy, algunos espectadores señalaron que tenía dificultad para hablar y gesticular, además de expresaron que podían observar cambios en algunas facciones de su rostro.

Aunque Galilea respondió a los comentarios y explicó que únicamente se sometió a un “levantamiento de ceja” que terminó hinchándole la cara, las dudas entre los internautas continuaron.

Hace aproximadamente dos semanas también la cuenta de X “La tía Sandra” informó que la presentadora tomaría un periodo de vacaciones: “ Televisa manda a descansar a Galilea Montijo, después de hacerse viral su nuevo rostro. Le adelantaron sus vacaciones, esperando que regrese más desinflamada de la cara en unos días ”, escribió la cuenta.

Muchos tomaron esto como un “descanso obligado” para que su rostro pudiera verse menos afectado.

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¿Mhoni Vidente asegura que problemas en el rostro de Galilea Montijo son por brujería?

Mhoni Vidente habló directamente de lo que ocurre con Galilea Montijo y lanzó una contundente advertencia para la conductora de Hoy, al asegurar que el problema que enfrenta estaría relacionado con un presunto “trabajo de brujería”.

Las palabras de la astróloga surgieron durante una emisión de su programa Pregúntale a Mhoni, donde reaccionó a la explicación que la presentadora ofreció días antes:

Pero sí creo que sí, Galilea no se quita esa brujería o ese problema que está que cada vez está creciendo, que está creciendo esa fuerza de energía negativa, te puede acabar. Mhoni Vidente

De acuerdo con Mhoni, si la presentadora no logra liberarse de esa presunta carga negativa, las consecuencias podrían agravarse, incluso, hasta aconsejó a Galilea sobre lo que debe de hacer:

Aquí Galilea tiene que ser un poco más consciente, ya no hacerse nada, nada, no exponerse a nada, a nada, a nada, ni a una inyección, a nada. Dejar que el cuerpo, la salud se recupere por sí sola. Es, ya olvidarse de esa gente que la está tratando en cuestiones de que le hacen este radioterapia, fregadera y media, pero la está empinando, la literalmente la está empinando, la está haciendo que todo el mundo la traiga en la boca, pero por cosas negativas. Así creo totalmente que es una brujería que le está haciendo a Galilea que la está acabando día con día y cada vez más. Mhoni Vidente

Por ahora, Galilea Montijo continúa al frente de Hoy y La casa de los famosos México 2026 y luciendo espectacular, tirando por la borda los malos comentarios y también las imágenes que circulan en redes que podrían estar editadas para hablar mal de ella.

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¿Cómo respondió Galilea Montijo a la polémica sobre su rostro?

Durante la transmisión de Hoy del pasado 29 de julio, Galilea Montijo respondió a los comentarios que han surgido en torno a los cambios en su rostro. La presentadora manifestó su inconformidad ante las críticas y aseguró que revelará a detalle qué fue lo que sucedió.

También criticó que algunos especialistas de la salud hayan emitido opiniones sobre su caso de manera pública sin tener acceso a su expediente médico ni conocer las circunstancias completas de su situación:

Veo cada crítico de mi cara como si estuvieran conmigo, sin saber lo que realmente pasó... Lo peor es que también lo hacen cirujanos. Yo digo: ‘¿Dónde está la ética?’. Si ves a uno de esos cirujanos hablando de mí, no vayas con él, porque va a hablar igual de ti. Galilea Montijo

La conductora explicó que actualmente se encuentra bajo un tratamiento similar al que se aplica en casos de parálisis facial, debido a que un nervio, que presuntamente fue afectado durante un procedimiento, le ha ocasionado los movimientos involuntarios y las alteraciones en sus gestos.

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