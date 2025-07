Fabiola Martínez, quien exhibió la infidelidad de Alex Montiel, vivió el trágico ¡asesinato de su esposo!

Fabiola Martínez y Alex Montiel ‘Escorpión dorado’ han estado en el ojo del huracán las últimas semanas, pues mantienen una guerra de declaraciones tras el romance que vivieron en el 2023 y que se destapó en ese tiempo por un video que subió a sus redes la esposa de Oscar Burgos, de un concierto de Peso pluma, donde se veían atrás Alex y Fabiola muy cariñosos. El momento revivió tras una reciente entrevista de la conductora e influencer con Adrián Marcelo. En su momento, Montiel minimizó la relación con Fabiola, y dijo que la vio cuatro veces y que tenía un matrimonio abierto y pasaba por un bache con su esposa, Dana Arizu. Sin embargo, tras la entrevista hace unos días, Fabiola sacó a la luz hace unos días pruebas que tachan de ‘mentiroso’ al influencer pues hasta viajó con ella al extranjero y supuestamente le dijo que quería tener un hijo con ella.

Además, tristemente, la conductora vivió un momento trágico y doloroso, ya que en el 2019 que le cambiaría la vida, su esposo y padre de sus hijas fue asesinado y a la fecha no lo ha superado. ¿Cómo se enteró Fabiola Martínez?

¿Qué le pasó a Armando Gómez, el esposo de la influencer, Fabiola Martínez?

La exconductora de Telehit, Fabiola Martínez, revivió uno de los episodios más dolorosos de su vida: la trágica muerte de su esposo, el abogado regiomontano, Armando Gómez. Durante la entrevista reciente con Adrián Marcelo, la también actriz habló por primera vez a detalle del momento en que supo que el padre de sus hijas había sido asesinado.

Armando ‘Tito’ Gómez fue un reconocido abogado penalista y pareja de Fabiola durante más de una década. La historia de amor entre ambos comenzó en 2008, año en que se casaron y formaron una familia con dos hijas. Sin embargo, el 8 de septiembre de 2019, su historia tuvo un trágico final cuando Armando fue acribillado en Escobedo, Nuevo León.



“Él se fue a jugar tochito. Se llevó mi carro y yo me quedé en la casa. Ese día me había enojado porque quería barbacoa. Me iba a dar un beso y yo le puse el cachete porque estaba molesta”. Fabiola Martínez, visiblemente conmovida

Fabiola Martínez, esposo asesinado / Redes sociales

¿Cómo murió Armando Gómez, el esposo de la influencer, Fabiola Martínez?

Con el paso de las horas y sin recibir respuesta a sus mensajes, la preocupación de Fabiola Martínez creció. Decidió salir a buscarlo con una de sus hijas y notó un operativo policial cerca de una avenida. Un agente le confirmó que un vehículo gris había sido baleado.

“Le mandé mensaje y le pedí perdón… pero no me contestaba. Algo presentí. Agarro a la niña. Iba a tomar un Uber, y en la avenida estaban cerrando. Me dijo un policía que el carro era gris y que había sido baleado”. Fabiola Martínez, en entrevista con Adrián Marcelo

La confirmación llegó de forma abrupta: un amigo de Armando la llamó para decirle que ya lo habían encontrado. “Mi mente comenzó a ver opciones. El ministerial me preguntó cuántos tatuajes traía mi esposo... Yo pensaba más en un secuestro. Me marcó un amigo y me dijo: ‘Ya encontré a Tito. Apaga el teléfono y no contestes a nadie’. Ahí respiré porque pensé que había sido secuestrado”, compartió.

Ese mismo día, Fabiola escribió un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales. “Amor mío, dime que es un sueño, dime que ya despierte. Mira nuestra foto de bodas... Eras invencible, ¿por qué me hiciste esto? Te llevas mi vida entera pero seré fuerte, porque tus hijas van a ser tu orgullo”, publicó en Facebook.

Fabiola Martínez post / Redes sociales

¿Qué dijo Alex Montiel, ‘Escorpión dorado’ a las pruebas de la relación que subió Fabiola Martínez?

La entrevista de hace unos días de Fabiola Martínez con el también influencer, Adrián Marcelo, ha generado gran atención en redes sociales, en medio del escándalo reciente que involucra a Fabiola con Alex Montiel, ‘el Escorpión dorado’, quienes habrían tenido una relación extramarital. Esta revelación ha afectado la imagen del youtuber, quien incluso ha limitado los comentarios en sus redes ante la ola de críticas.

A través de su canal de YouTube, Martínez presentó audios, fotos, videos y hasta algunas pertenencias que le regaló Montiel cuando estaban juntos, con lo que hizo evidente que la relación fue más allá de cuatro veces como él dijo.

Fabiola mostró a los internautas los audios en los que el conductor solo realiza piropos o halagos, y repetidamente le dice “te amo”. De igual forma, relató que le regaló ropa para que lo tuviera presente cada vez que las usara. Hasta el momento Alex Montiel no se ha pronunciado respecto a esto y tiene los comentarios de sus redes sociales desactivados.

