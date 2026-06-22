Luis de Alba, el Pirruris, preocupa tras accidente: esposa revela la verdad del desmayo y su estado de salud

Luis de Alba encendió las redes al mostrarse con el rostro golpeado tras un accidente que desató rumores alarmantes. Su esposa, Abigail Alfaro, rompió el silencio y confirmó que no fue un descuido, sino un inesperado desmayo que lo llevó directo al hospital.

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El actor Luis de Alba “el Pirruris” reaparece con el rostro destrozado por accidente: ¡Esto pasó! VIDEO / TikTok: luisdealbaoficial y redes sociales

¿Qué le pasó a Luis de Alba “el Pirrurris”? Así fue el desmayo que provocó su fuerte caída y hospitalización

El actor mexicano Luis de Alba, famoso por su icónico personaje de “el Pirruris”, se volvió tendencia luego de aparecer con el rostro visiblemente lastimado tras un accidente que asustó a sus seguidores. La imagen del comediante con moretones y golpes, despertó especulaciones sobre su estado de salud.

Sin embargo, la verdad detrás del accidente fue revelada por su esposa, Abigail Alfaro, quien detalló que todo ocurrió a raíz de un desmayo repentino. Según explicó, el actor se levantó de su asiento y sufrió un “blackout” que lo hizo perder el conocimiento por completo, provocando una caída directa contra el suelo.

“Tuvo un desmayo. Ahorita le están haciendo los estudios y todo lo necesario para saber por qué le pasó, si fue por parte del corazón, por parte pulmonar. Lo que le pasó fue eso, se levantó y tuvo un blackout completamente y cayó directamente al piso, al concreto; fue muy doloroso el golpe” Abigail Alfaro

El impacto fue lo suficientemente fuerte como para dejarle visibles secuelas en el rostro, lo que detonó la preocupación masiva en redes sociales.

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Esposa de Luis de Alba

¿Cuál es el estado de salud de Luis de Alba hoy 22 de junio tras su accidente y los golpes en el rostro?

Tras el susto inicial, Abigail Alfaro llevó calma a los fans del actor asegurando que Luis de Alba se encuentra estable y fuera de peligro, aunque continúa bajo observación médica.

De acuerdo con su testimonio, el comediante recuperó la conciencia poco después de la caída y, aunque presentó desorientación momentánea, reaccionó de manera normal.

“Cuando despertó estaba un poco confundido, un poco mareado, pero consciente. Luego, luego, preguntó por los hijos, preguntó qué había pasado, por qué estaba en el piso, señales de que estaba lúcido”, comentó.

Luis de Alba sufre un aparatoso accidente / Redes sociales

Hasta ahora, los médicos continúan realizándole estudios para determinar el origen del desmayo, ya que no se descartan causas relacionadas con el corazón, los pulmones u otros factores de salud.

Lo más importante es que, según su familia, no hay complicaciones graves y su evolución ha sido favorable.

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¿Qué dijo Luis de Alba sobre su accidente? El video viral donde explica su desmayo y bromea desde el hospital

El propio Luis de Alba decidió dar la cara y calmar a sus seguidores a través de un video que publicó en TikTok. Fiel a su estilo, el actor utilizó el humor para restarle dramatismo a la situación, a pesar de los evidentes golpes en su rostro.

“Hola, qué dijeron, ese es Ricky Martin maquillado de negrito, para nada, soy el Pirrurillo, saludándolos con cariño. Estoy haciendo esto para que sepan, todos los fans del Pirruris, que tuve un accidente, entonces me trajeron al hospital donde estoy ahorita, no me pasó nada más que golpes”, dijo entre risas.

Incluso aprovechó para desmentir versiones exageradas que circulaban en redes sociales:

“Pero es que ya me andaban hasta matando, ‘que no, que está gravísimo’. No es cierto, estoy perfecto y listo para poder tener tiempo de estar con ustedes”. Luis Alba

Por ahora, Luis de Alba continúa recuperándose, mientras sus seguidores permanecen atentos a cualquier actualización sobre su estado.