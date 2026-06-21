El actor Luis de Alba “el Pirruris” reaparece con la cara destrozada por fuerte accidente: ¿Qué pasó? VIDEO

Durante la madrugada de este domingo 21 de junio trascendió un video en el que aparece el actor mexicano, Luis de Alba, con el rostro bastante lastimado, y para muchos casi irreconocible, luego de sufrir un aparatoso accidente. ¿Qué le pasó al intérprete?

Luis de Alba sufre un aparatoso accidente / Redes sociales

¿Cómo fue el accidente que sufrió el actor Luis de Alba?

Un video compartido por el propio actor muestra las secuelas del accidente (que el mismo describió así) que sufrió. Luis de Alba comenzó la grabación con una pequeña broma para calmar a sus seguidores.

Tuve un accidente, entonces me trajeron al hospital donde estoy ahorita, pero afortunadamente no me pasó nada más que golpes. Luis de Alba

Luis de Alba queda irreconocible tras cáida / Redes sociales

Además, Luis mencionó que hizo este video mostrándose para poder tranquilizar los rumores que hasta “ lo daban por muerto ”, noticia que cada vez trascendía aún más rápido. Frente a este escenario, tuvo que aclarar la situación:

Pero es que ya me andaban hasta matando, ‘que no, que está gravísimo’. No es cierto, estoy perfecto y listo para poder tener tiempo de estar con ustedes. Luis de Alba

Fue así entonces que el video comenzó a viralizarse, pero la imagen del rostro del actor, fue la que causó mucha preocupación.

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¿Quién es Luis de Alba y en qué programas ha participado?

Luis de Alba es considerado una de las figuras más emblemáticas de la comedia mexicana. A lo largo de más de 60 años de carrera ha destacado en diversos medios, incluyendo la radio, la televisión, el cine y el teatro.

Aunque ya había formado parte de otros proyectos, Luis se hizo popular en los años setenta, cuando creó una serie de personajes. Entre los más recordados se encuentran “El Pirrurris”, “Juan Camaney”, “el Ratón Crispín”, “Maclovio Jackson”, “Juan Penas” y “el Indio Maclovio”.

Además de su trabajo televisivo, también dejó huella en el cine mexicano, especialmente en el género de las llamadas películas de ficheras. Entre los títulos más destacados de su filmografía se encuentran:



La pulquería,

La pulquería 2 ,

, Ni modo... así somos ,

, Al cabo que ni quería y

y Las vedettes.

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