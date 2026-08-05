Habitante de LCDLFM olvida la cámara y se baja los pantalones: ¡Se le vio todo el pakt! | VIDEO

Algunos habitantes de La casa de los famosos México 2026 han sufrido descuidos durante la primera semana del programa, pues todavía se están acostumbrando a las dinámicas y exigencias del reality. Nuevamente, uno de los participantes exhibió su cuerpo y las redes no lo dejaron pasar.

Habitantes de La casa de los famosos México 2026

¿Qué habitantes de La casa de los famosos México 2026 han sufrido un descuido?

El primer descuido de la temporada en La casa de los famosos México 2026 estuvo a cargo de Gema Garoa, quien se encontraba en el sillón y acompañada de Aldo Rendón.

A un costado se encontraba Karina Torres, quien presenció el incidente desde muy cerca. Sin perder tiempo, le avisó a su compañera sobre lo ocurrido y, entre risas, le comentó:

Hermana, se te ve todo el asifor. Gema Garoa

El video, en efecto, se hizo viral en redes sociales, ya que internautas y público en general creen que es difícil adaptarse a un formato en el que constantemente estás siendo filmado.

Tras esto, un habitante más dejó poco a la imaginación, puesto que sufrió un descuido mientras se cambiada de ropa.

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¿Quién es el habitante de La casa de los famosos México 2026 que sufrió un nuevo descuido?

Se trata del actor Luis Chaparro, quien se encontraba e su cuarto y mientras se cambiaba el pantalón, dejó al descubierto parte de su cuerpo, generando así reacciones entre el público.

Estos fueron algunos de los comentarios de internautas:



“Su novia debe ser una de las mujeres más felices del planeta”,

“Muy muy bien” y,

“Las cámaras LCDLF nunca dejan de capturar momentos completamente inesperados”.

Luis Chaparro estuvo a punto de ser eliminado durante la primera semana, ya que, además de estar nominado, estuvo en el carrusel final que terminó por con la eliminación de Mariana.

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Bulto del influencer Luis Chaparro mientras se cambia de ropa durante su estancia en #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/OtRhopqVp8 — Bultos y Paquetes de Famosos (@BultosdeFamoso) August 5, 2026

¿Quién es la novia de Luis Chaparro?

La novia de Luis Chaparro es la actriz y bailarina Andrea Mextli, quien ha participado en distintas producciones de televisión, entre ellas:



El guau,

Esta historia me suena y,

y, La rosa de Guadalupe.

En redes sociales comparte videos relacionados al fitness, donde ha consolidado una amplia comunidad de seguidores. En TikTok reúne cerca de 2.7 millones, mientras que en Instagram supera los 1.1 millones de seguidores.

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