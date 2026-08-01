Ernesto Laguardia y Mariana ¿tuvieron un romance antes de La casa de los famosos México 2026? ¡Señalan amorío!

Tras el gran estreno de La casa de los famosos México 2026, las especulaciones sobre sus habitantes no se han hecho esperar; tal es el caso de Ernesto Laguardia y Mariana, quienes aseguran tuvieron un romance antes de coincidir en el reality. ¿Aún hay cenizas? ¡Te contamos!

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Ernesto Laguardia en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Ernesto Laguardia y Mariana tuvieron un romance en su juventud?

Luego de que Mariana sorprendió al convertirse en habitante de La casa de los famosos México, el periodista Álex Kaffie dio a conocer en una de sus columnas que Ernesto Laguardia y Mariana tuvieron un “romance” mucho antes de coincidir en el reality 24/7.

De acuerdo con el periodista, Anuart Mora (fan de la Onda Vaselina) fue quien contó que el actor y Mariana habrán “intercambiado fluidos años atrás"; aunque la declaración NO HA SIDO CONFIRMADA por Laguardia o Mariana, Kaffie ya sacó algunas conclusiones sobre su cercanía en el reality show.

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¿Quién es la esposa de Ernesto Laguardia, habitante de La casa de los famosos México 2026?

Aunque durante el brindis Mariana compartió estar soltera tras una relación de ocho años, Ernesto Laguardia sí tiene un sólido matrimonio con Patricia Rodríguez, quien eligió estar lejos de las cámaras y los reflectores.

De acuerdo con la información disponible, se sabe que estudió diseño gráfico y gemología, pero principalmente se dedica al diseño de telas y ventas en su propia tienda. Pese a que está alejada del ojo público, se dice que la productora Carla Estrada fue la cómplice en su relación.

Hasta ahora, se desconoce si realizará alguna participación en La casa de los famosos México, ya que es común que, cuando los habitantes están en riesgo de ser eliminados, algunos de sus familiares asistan a las galas, por lo que podría ser vista en el reality show.

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Ernesto Laguardia en La casa de los famosos México. / Mezcalent, redes sociales

¿Qué piensa la familia de Ernesto Laguardia de su participación en La casa de los famosos México 2026?

Antes del estreno de La casa de los famosos México 2026, Ernesto Laguardia compartió la reacción de su familia al enterarse de su participación en el reality. De acuerdo con el actor, aunque apoyaron su decisión, les pidió tener calma con la euforia que se desata en redes.

“Hemos platicado muchísimo, yo adoro a mi familia y siempre me siento a platicar con ellos y este fue un tema obligado. Paty (su esposa) siempre me apoya; es una gran mujer. Mis hijos están emocionados y hay que tener calma con las redes”, explicó en el programa Hoy.

Hasta ahora, la esposa de Ernesto Laguardia no ha reaccionado a la polémica con información que Álex Kaffie compartió en su columna.

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