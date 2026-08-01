Aldo Rendón al borde de la muerte: tomaba 2 botellas de tequila al día y terminó hospitalizado por pus en la vesícula

Aldo Rendón dejó a todos con la boca abierta dentro de La casa de los famosos México al sincerarse sobre uno de los momentos más difíciles de su vida. El reconocido estilista confesó que sus hábitos lo llevaron a desarrollar serios problemas de salud, al grado de permanecer más de un mes internado y enfrentar complicaciones que pusieron en riesgo su bienestar.

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¿Qué problema de salud sufrió Aldo Rendón y por qué terminó hospitalizado?

Aldo Rendón, el staylist de las estrellas, reveló durante una conversación con Ximena Herrera y Yahir en La casa de los famosos México, donde recordó una etapa marcada por los excesos y las consecuencias que éstos tuvieron en su organismo.

El experto en moda relató que uno de los primeros signos de alerta apareció cuando comenzó a notar cambios preocupantes en su cuerpo, especialmente relacionados con el funcionamiento de su hígado. Sus declaraciones sorprendieron a sus compañeros debido a la gravedad de los síntomas que experimentó.

“Cuando estuve enfermo del hígado, la pipí, ahí mides mucho cómo andas, me salí del color del plato, así: naranja. Hasta humo me salí en la pipí, eso es horrendo” Aldo Rendón

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¿Qué hábitos provocaron los problemas de salud de Aldo Rendón?

Durante la charla, Aldo Rendón explicó que gran parte de sus complicaciones médicas estuvieron relacionadas con el consumo excesivo de alcohol durante varios años.

El participante de La casa de los famosos México admitió que llevaba un estilo de vida poco saludable que terminó pasando factura a su organismo. Según contó, su consumo diario era mucho mayor de lo que hoy considera aceptable.

“Tomaba mucho, dos botellas de tequila diaria (...) y no salía; si salía, (tomaba) más” Aldo Rendón

La confesión impactó tanto a Ximena Herrera como a Yahir, quienes no ocultaron su sorpresa al escuchar la cantidad de alcohol que llegó a consumir durante aquella etapa.

Aldo Rendón reconoció que en ese momento normalizaba conductas que hoy entiende como riesgosas para su salud. Con el tiempo comprendió que debía hacer cambios importantes para evitar consecuencias aún más graves.

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¿Aldo Rendón estuvo al borde de la muerte? La enfermedad que lo llevó al hospital

Uno de los momentos más impactantes de la conversación ocurrió cuando Ximena Herrera le preguntó si había padecido hígado graso. La respuesta del diseñador sorprendió aún más a quienes estaban presentes.

Lejos de minimizar la situación, Aldo Rendón aseguró que sus problemas fueron mucho más allá y que llegó a presentar complicaciones severas relacionadas con varios órganos. “Tenía todo”, respondió inicialmente, antes de revelar una situación mucho más delicada.

“Tenía pus en la vesícula, la vesícula me llenó de pus otros órganos”, explicó.

La declaración dejó ver la magnitud del problema de salud que enfrentó y cómo la enfermedad avanzó hasta afectar otras partes de su organismo.

¿Cuánto tiempo estuvo hospitalizado Aldo Rendón y cómo cambió su vida?

Las secuelas de aquella crisis fueron tan serias que Aldo Rendón tuvo que permanecer hospitalizado durante un largo periodo para recuperarse.

El experto en moda reveló que pasó aproximadamente seis semanas internado mientras los especialistas atendían las complicaciones derivadas de su estado de salud.

“Estuve un mes y medio en el hospital. El estilo de vida que tenía antes, obviamente ya no lo tengo”, compartió.

Las declaraciones de Aldo Rendón no tardaron en generar conversación entre los seguidores de La casa de los famosos México 2026, ya que pocos conocían este episodio de su vida.

Así fue como lo contó Aldo Rendón: