Cynthia Klitbo rompe el misterio sobre Adela Noriega en La casa de los famosos México 2026: ¿Sabe dónde está?

El misterio que rodea a Adela Noriega volvió a encenderse dentro de La casa de los famosos México. Durante una conversación con Aldo Rendón, la actriz Cynthia Klitbo reveló lo que sabe de la exprotagonista de telenovelas, quien se alejó de los reflectores en 2008. La revelación provocó nostalgia, curiosidad y nuevas especulaciones entre los fanáticos que siguen buscando respuestas sobre una de las figuras más enigmáticas de la televisión mexicana.

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Adela Noriega / Redes sociales

¿Cynthia Klitbo conoce el paradero de Adela Noriega? Esto respondió en La casa de los famosos México 2026

Mientras preparaban alimentos en la cocina de La casa de los famosos México 2026, Aldo Rendón aprovechó para preguntarle a Cynthia Klitbo si seguía en contacto con Adela Noriega, una actriz con la que compartió pantalla durante la época dorada de las telenovelas mexicanas.

La respuesta fue breve, pero suficiente para volver a encender las especulaciones entre los fanáticos. El estilista quiso saber si la actriz sabía algo de quien protagonizó exitosos melodramas durante los años noventa y principios de los 2000.

"¿Y te llevas con ella, todavía existe o tú también estás en la incógnita?”, preguntó Aldo Rendón. Sin rodeos, Cynthia Klitbo respondió:

“Desapareció”. Cynthia Klitbo

La contestación provocó la inmediata reacción del estilista, quien resumió lo que muchos seguidores piensan desde hace años: "¡Misterio sin resolver!”

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Aldo Rendón, habla de Adela Noriega con Cynthia Klitbo

¿Qué dijo Cynthia Klitbo sobre la personalidad de Adela Noriega?

Después de hablar sobre el hermetismo que rodea a la actriz, Cynthia Klitbo aclaró que la ausencia de Adela Noriega nunca tuvo relación con un mal carácter, sino con la forma en la que siempre decidió manejar su vida privada.

La actriz explicó que desde que trabajaron juntas, Noriega se distinguía por ser una persona extremadamente discreta, algo que, con el paso de los años, terminó convirtiéndose en parte de la imagen que el público conserva de ella.

“Sí, sí, sí. Es que Adela siempre fue muy reservada, muy hermética. Pero no mala onda, al contrario, siempre fue muy dulce”. Cynthia Klitbo

Las palabras de Cynthia coinciden con la percepción que muchos compañeros de profesión han compartido a lo largo de los años: una actriz amable, pero siempre muy cuidadosa de mantener su vida lejos de los reflectores.

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¿Cómo fue el encuentro de Aldo Rendón con Adela Noriega? El estilista recordó una anécdota inesperada

Tras escuchar a Cynthia Klitbo, Aldo Rendón sorprendió al revelar que sí conoció personalmente a Adela Noriega cuando apenas tenía 17 años y recién había llegado a vivir a la Ciudad de México.

El estilista recordó que en aquella época vivía en Polanco y acostumbraba acudir al cine de Pabellón Polanco, donde un día se encontró frente a frente con una de las máximas estrellas de la televisión mexicana.

Con evidente emoción, relató aquel momento que todavía recuerda con claridad: “Yo me acuerdo que, recién llegando a vivir a México... Yo vivía en Polanco, en Privada de Horacio. Tenía 17 años y siempre iba al cine en Pabellón Polanco. Un viernes o un sábado en la noche la vi a Adela Noriega y casi... ¡Qué bella! Imagínate, yo tenía 17 años. Yo me creía Dulce Desafío, me creía Yesenia, o sea, todas. Me acuerdo que le dije: ‘Ay, soy tu fan’. Ella, así de: ‘Ay, linda’, muy amable, y siguió su camino. Y yo me quedé así de: ‘Güey...’. No había cámaras ni se pedían fotos en ese tiempo, porque ni traíamos cámara”.

¿Por qué Adela Noriega sigue siendo un misterio para el público?

El caso de Adela Noriega continúa siendo uno de los más comentados en el mundo del espectáculo mexicano. La actriz puso fin a su carrera en 2008 después de protagonizar Fuego en la sangre, y desde entonces decidió desaparecer completamente de la vida pública.

A diferencia de otras celebridades que mantienen contacto con sus seguidores mediante redes sociales o apariciones esporádicas, Adela nunca abrió canales oficiales para compartir detalles de su vida, lo que ha alimentado durante años toda clase de rumores y versiones sin confirmar.

Precisamente por ello, cada vez que alguna figura del espectáculo menciona su nombre, el interés vuelve a crecer. En esta ocasión fueron Cynthia Klitbo y Aldo Rendón quienes recordaron a la actriz dentro de La casa de los famosos México 2026, dejando claro que incluso quienes convivieron con ella desconocen cuál es su vida actual.