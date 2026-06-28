¿Adela Noriega dejó las telenovelas por problemas de salud? Actriz de El privilegio de amar reveló detalles

Una famosa actriz que compartió actuación con Adela Noriega en El privilegio de mandar sorprendió a los seguidores de las telenovelas mexicanas, pues habló sobre un problema de salud vivido por Adela en plena grabación. ¿Por eso se alejó?

¿Adela Noriega dejó las telenovelas por salud? / Redes sociales

¿Cuál fue la última telenovela en la que actuó Adela Noriega?

Adela Noriega es una de las actrices más queridas en la historia de la televisión mexicana, ya que se convirtió en una intérprete habitual en telenovelas nacionales.

Aunque el público esperaba que Adela se mantuviera participando en producciones de la pantalla chica, pero todo cambió a partir del 2008, año que significó su última telenovela.

La última producción televisiva protagonizada por Adela Noriega fue Fuego en la sangre , melodrama en el que dio vida a Sofía Elizondo Acevedo, una de las tres hermanas que encabezan la historia.

Durante el proyecto compartió elenco con figuras como:



Eduardo Yáñez,

Jorge Salinas,

Elizabeth Álvarez,

Nora Salinas,

Diana Bracho y

Pablo Montero.

Desde entonces no ha participado en nuevas telenovelas, series o películas, además de mantener un perfil completamente discreto, sin redes sociales oficiales ni apariciones públicas frecuentes.

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Esta fue la última telenovela de Adela Noriega / Redes sociales

¿Adela Noriega dejó las telenovelas por enfermedad?

En un reciente encuentro con medios, la actriz Katie Barbieri fue cuestionada sobre cómo era compartir escenas con Adela Noriega. Barberi no dudó en destacar la disciplina y profesionalismo de la actriz, quien desde hace varios años permanece alejada de la vida pública.

La intérprete explicó que, durante las grabaciones de El privilegio de amar, Noriega enfrentó una situación médica que muy pocas personas conocían en ese momento. Según relató, no se trataba de una enfermedad grave, pero sí de un padecimiento que requería atención médica constante:

Adela tuvo un problema médico en esa novela que poca gente sabe. No era una cosa grave, pero sí era una cosa, digamos, comprometedora. Entonces se vio en la obligación de llegar a algunos llamados un poquito atrasada por citas con el doctor. Adela Noriega

Aunque sus declaraciones despertaron curiosidad entre los reporteros, Katie Barberi dejó claro que no revelaría cuál era el problema médico que enfrentó Adela Noriega, haciendo hincapié en que no era algo grave.

Adela, según lo dicho por Katie, se mantuvo siempre muy profesional y se mantenía entregando todo su esfuerzo en los llamados para grabar. El privilegio de amar fue una producción de 1998, por lo que este tema de salud no habría sido la causa de su “salida” de los foros.

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¿Cuáles son las telenovelas de Adela Noriega más conocidas?

La trayectoria de Adela Noriega dentro de las telenovelas es bastante extensa, motivo por el que muchos extrañan la participación de la actriz en nuevos melodramas en la televisión.

Te dejamos la lista de telenovelas en las que fue parte del elenco:



Principessa,

Juana Iris,

Yesenia,

Quinceañera,

Dulce desafío,

Guadalupe,

María Bonita,

María Isabel,

El privilegio de amar,

El manantial,

Amor real,

La esposa virgen y,

y, Fuego en la sangre.

Recientemente circuló una imagen de Adela Noriega en pleno metro de la CDMX, desatando rumores de un posible regreso triunfal a la pantalla chica.

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