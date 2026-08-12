África Zavala impacta con VIDEO celebrando sus 41 años; le llueven halagos por su envidiable figura: “Mujerón”

A más de un año de que África Zavala concluyó su participación en ‘Papas por conveniencia’, sorprendió a propios y extraños al compartir un video con motivo de su cumpleaños número 41; sin embargo, más allá de la celebración, le llovieron halagos por su físico. ¡Te contamos los detalles!

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África Zavala impacta con su físico a los 41 años. / Redes sociales

¿Cuál es el video de África Zavala que encendió las redes? Así luce la actriz a sus 41 años

Mientras África Zavala se alista para el estreno de ‘Corazón de Marruecos’, telenovela que protagonizará junto a José Ron, impactó a sus seguidores con un breve video en el que aparece bailando y celebrando un año más de vida.

A través del breve clip, se observa a la intérprete de melodramas como ‘Monteverde’ y ‘El señor de los cielos’ bailando en un traje de baño de dos piezas de color rojo. El audiovisual fue acompañado por el clásico ‘Pretty Woman’ de Roy Orbison.

De inmediato, los comentarios sobre la imagen de la actriz no se hicieron esperar; la mayoría de los internautas halagaron lo bien que luce África Zavala pese al paso de los años. Hasta ahora, algunas de las reacciones que se pueden leer son:



“Ella es una de las actrices más bellas del medio”,

“Pasa la receta, yo como pura ensalada y ni así bajo”,

“Impresionante, semejante mujeron”, y

“Como los mejores vinos”.

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¿Cuál es el secreto de belleza de África Zavala, actriz que impactó con cuerpazo a los 41 años?

Después de que África Zavala se convirtió en mamá de su único hijo, compartió los secretos para lucir una figura envidiable tras el parto. En 2021, te contamos en TVNotas que la actriz había optado por mantener una dieta rigurosa y hacer ejercicio aunque ya era mamá.

En un encuentro con los micrófonos de Univisión, la actriz detalló: “Yo lo que hice fue comer sano; al final, uno tiene que saber que el refresco, los dulces, el pan, ni te ayudan en nada, ni te ayudan para la leche del bebé”.

Desde entonces, la actriz no ha dejado de sorprender a sus seguidores con su físico, pese a que en más de una ocasión ha compartido que se debe a la combinación del ejercicio y la alimentación, pues considera que es básico mantener el cuerpo en movimiento diariamente.

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África Zavala cumple 41 años. / Redes sociales

¿Quién es la actriz África Zavala y en qué telenovelas ha participado?

África Ivonne Lechuga Zavala, originaria de la Ciudad de México, es una actriz y modelo que ha participado en diversas telenovelas mexicanas. +

Tras egresar del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, comenzó su carrera profesional y rápidamente se volvió uno de los rostros más conocidos, principalmente por su interpretación como villana.

Su primer protagonismo lo consiguió en 2005 con la telenovela ‘Peregrina’, desde entonces ha participado en producciones como ‘Código postal’, ‘Cuidado con el ángel’, ‘Para volver a amar’, ‘Corona de lágrimas’ y ‘La malquerida’.

Dentro de sus más recientes trabajos se encuentran: ‘El señor de los cielos’, ‘Monteverde’ y ‘Papás por conveniencia’.

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