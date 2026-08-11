La casa de los famosos México 2026: ¿Ximena Herrera o Mariana? ¡Ella regresó tras salida de Fede Vigevani!

Mariana y Ximena Herrera fueron las dos primeras eliminadas de La casa de los famosos México 2026, pero este martes 11 de agosto habrá un giro completo, pues una de las dos regresará al reality, mientras Fede Vigevani dirá adiós. ¿Qué pasará?

Fede Vigevani será eliminado de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Por qué Fede Vigevani saldrá de La casa de los famosos México 2026?

El ingreso de Fede Vigevani a La casa de los famosos México 2026 además de algo sorpresivo, causó polémica entre público y audiencia en redes sociales.

Pese a que muchos creían que sería un habitante y competidor, la realidad fue otra totalmente. Galilea Montijo anunció que no sería un participante común, si no que sería aliado y cómplice de la producción:

Él va a cumplir retos, él va a ser su cómplice, retos y misiones diarias que se definirán. (...) Fede es un habitante, pero no es un participante. Galilea Montijo

Sus días en el reality estaban contados, se calculaba que la salida del uruguayo sería durante las dos primeras semanas y este 11 de agosto será su último día dentro de ‘La casa’.

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Fede Vigevani se despide de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Por qué Ximena Herrera y Mariana tienen oportunidad de regresar a La casa de los famosos México 2026?

La dinámica de La casa de los famosos México 2026 cambiará radicalmente este martes 11 de agosto, cuando Fede Vigevani abandone el reality, y el público decida si Ximena Herrera o Mariana regrese al programa.

En cuanto a Ximena y Mariana, ambas formaron parte de una nueva dinámica aplicada en la versión mexicana del reality: “El exilio”.

Aunque sus compañeros piensan que las dos ya fueron eliminadas, el público decidirá quien de las dos famosas volverá a integrarse a ‘La casa’. Algunos encuestas han colocado a Mariana como favorita del público.

¿Será que ella regrese?

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“El exilio” en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Quién regresó a La casa de los famosos México 2026 HOY martes 11 de agosto?

La gala de este martes despedirá a un habitante y otro regresará a La casa de los famosos México 2026, en un momento que promete ser único en las galas de esta temporada.

La transmisión de este martes 11 de agosto comenzará a las 20:30 hrs, podrá ser visto por Canal 5 y ViX. El programa estará lleno de sorpresas y sentimientos encontrados entre habitantes y conductores.

La salida de Fede Vigevani se dio casi al inicio, luego de que ‘la Jefa’ lo llamara al confesionario para comenzar su salida.

Fede se rompió junto a sus compañeros y antes de despedirse, dedicó unas lágrimas al dar a conocer que era cómplice de la producción:

Quería decir que me voy de la casa. Desde el principio estaba todo pactado que yo iba a entrar por dos semanas. Sinceramente me hubiese encantado contarle a todos esa noticia, pero lastimosamente no podía. La gente de afuera ya lo sabe. Perdón de vuelta, no quiero que me vean como un traicionero. Fede Vigevani

Como bien prometió Fede al ganar la primera prueba del líder y una camioneta, el uruguayo regresó a ‘La casa’ para regalarle a Karina el vehículo.

Más adelante, en una nueva conexión, la producción mostró a los demás habitantes todas las misiones que Fede Vigevani cumplió como parte de su complicidad.

Luego de los momentos emotivos en torno a la salida de Fede, los conductores del programa anunciaron el regreso de Mariana tras ganar la votación del público .

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