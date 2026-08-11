Ana María Alvarado se va con todo vs. a La casa de los famosos México 2026, ¿expone a los participantes?

Ante los cambios que surgieron en La casa de los famosos México 2026 en su segunda gala de eliminación, la periodista Ana María Alvarado compartió su postura al respecto y aseguró que la producción busca culpar al público de sus decisiones. ¡Te contamos los detalles!

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Ana María Alvarado se va vs. La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Qué pasó durante la segunda gala de eliminación de La casa de los famosos México?

En medio de la tensión que desataron las acusaciones del equipo de Moisés Peñaloza contra Ernesto Laguardia, dio inicio la segunda gala de eliminación. Una de las primeras sorpresas se vivió durante el posicionamiento, pues aunque todo parecía marchar en “amor”, Ese Pérez y Masad Altamimi le dieron la vuelta al momento.

Posteriormente, Ximena Herrera, Ernesto Laguardia, Masad Altamimi y Memo Schutz se dirigieron a la sala de nominados, pero después de algunos minutos se informó que Herrera era la habitante que salia de la competencia; sin embargo, no llegó al foro, sino al ‘exilio’.

En un giro inesperado, se informó que una de las eliminadas podría tener la oportunidad de regresar al juego. La decisión está en el público, y será este martes 11 de agosto cuando se dé a conocer el veredicto final y los habitantes se despidan de Fede Vigevani, el habitante infiltrado.

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Ximena Herrera podría regresar a La casa de los famosos México 2026 tras ser eliminada. / Redes sociales

Ana María explota ante las nuevas reglas de La casa de los famosos México 2026; ¿asegura que es injusto?

Ante lo ocurrido en la segunda gala de eliminación de La casa de los famosos México , Ana María Alvarado cuestionó las nuevas decisiones de la producción y aseguró que buscan culpar al público de las acciones que ocurren en el reality.

“No les gustó, ustedes lo eligieron, no les pareció, fue su responsabilidad. Ustedes hicieron que se pelearan porque pidieron que el posicionamiento de Ese Pérez y Masad, que fue más de pleito, pues que esa es la tónica que les gusta; nosotros lo hicimos porque ustedes quisieron”. Ana María Alvarado

De acuerdo con la colaboradora de Sale el sol, es una manera muy sencilla de lavarse las manos, pues las decisiones siempre han sido tomadas por la producción, pero ahora se busca dejar toda la carga al público.

“Una forma muy sencilla, muy simplista de lavarse las manos. ¿No creen? Claro que la que mueve los hilos es la producción, por favor, desde siempre. No pueden ahora decir que todo el público tenga toda la carga”. Ana María Alvarado

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¿Por qué Ana María Alvarado está en contra del ‘exilio’ en La casa de los famosos México 2026?

Además de su postura ante las constantes encuestas en La casa de los famosos México 2026, Ana María Alvarado mostró descontento sobre el ‘exilio’, pues en caso de que regrese Mariana o Ximena Herrera a la competencia, tendrán mayor ventaja.

“Eso no será tan justo para los de adentro”. Ana María Alvarado

Cabe señalar que la periodista no es la única inconforme con las decisiones de la producción, en redes sociales, algunos usuarios han mostrado su descontento por la salida de Fede Vigevani y el ingreso de alguna de las habitantes eliminadas.

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