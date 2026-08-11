Producción de LCDLFM no apagó micrófono de Cynthia Klitbo y ella ¿insulta a compañero en el confesionario?: VIDEO

La reciente pelea entre Cynthia Klitbo y Aldo Rendón en La casa de los famosos México 2026 dejó sentimientos encontrados entre diversos habitantes. Tiempo después, usuarios captaron que la actriz ingresó al confesionario y presuntamente se habría comunicado con alguien. ¿Insultó a un compañero?

Aldo Rendón y Cynthia Klitbo protagonizan divertido momento en la cocina. / Redes sociales

¿Por qué Cynthia Klitbo y Aldo Rendón pelearon en La casa de los famosos México 2026?

Todo sucedió durante la mañana del lunes 10 de agosto en La casa de los famosos México 2026, pues, mientras todos desayunaban, Aldo Rendón y Cynthia Klitbo protagonizaron una discusión a raíz de los ronquidos de la actriz.

La discusión continúo creciendo, ya que Aldo aseguró que todos han “aguantado vara” adentro, y que las quejas suelen ser comentarios que en algún momento tienen que llegar. El asunto explotó cuando Rendón calificó de “delicada” a la actriz. Esto pasó:



Cynthia: “A mí no me estés chin…”

Aldo: “A mí menos, perr... ¿Quieres pe…? Yo te tiro pe…”

Cynthia: “Nadie está hablando contigo”

Aldo: “No nada más roncas, chin…”

Cynthia: “Vete a la ve…”

Aldo: “Chin... a tu ma…”

Cynthia: “No tengo, chin… la tuya que está en tu casa”

Aún cuando sus compañeros quisieron detener la guerra de declaraciones, las insinuaciones continuaban entre ambos: “ Aquí no venimos a agradarle a Cynthia, a que esté bien Cynthia. A todos nos ca…, al igual que todos te ca… Aguanta vara o ni modo. Nadie te va a tener en consideración. Ya deja de quejarte, bastante te tenemos ”, finalizó Aldo.

Después, ambos aceptaron su responsabilidad, hablaron y finalmente hicieron las paces.

Te puede interesar: ¿Aldo Rendón no cree en la fortuna de Masad? Esto dijo en La casa de los famosos México 2026: “No estaría aquí”

Aldo Rendón y Cynthia Klitbo se reconcilian tras pelea / Redes sociales

¿Cynthia Klitbo se comunicó con el exterior durante su participación en La casa de los famosos México 2026?

Durante las últimas horas trascendió un video en redes sociales, en el cual, presuntamente se escucha la voz de Cynthia Klitbo platicando con un doctor en La casa de los famosos México 2026.

El momento surgió durante la noche del lunes, y usuarios acusaron de fraude a la producción, pues se habrían olvidado de apagar el micrófono de Klitbo durante dicha dinámica “privada":



“ A la producción de #LaCasaDeLosFamososMéxico se le olvidó silenciar el micrófono de Cynthia Klitbo y se escuchó cuando estaba en el confesionario ”,

”, “ Fraude, se supone que no tiene que ver a nadie ” y,

” y, "¿ Es ilegal enseñar eso, no ?”, son algunos de los comentarios.

¿Qué dijo la actriz en la presunta plática?

Lee: La casa de los famosos México 2026: Cynthia Klitbo se cansa y explota contra Ese Pérez: “Estoy muy enojada contigo cab..ón”

Cynthia Klitbo platicó con el exterior de La casa de los famosos México 2026 / Mezcalent, Redes sociales, Canva

¿Cuál fue la presunta plática de Cynthia Klitbo con la producción de La casa de los famosos México 2026?

En el audio que circula en redes sociales, se escucha a Cynthia Klitbo en lo que se presume es el confesionario, decir lo siguiente: “ Lo que no me gusta es que se metan conmigo y luego pienso cosas horribles ”, se escucha a la actriz.

La polémica creció cuando usuarios notaron que las palabras de la intérprete podrían ir directamente a Aldo Rendón, en un tema que podría tratarse de clasismo:

Hasta donde yo sé, tú estás para vestir a gente como yo. ¿Entiendes? Soy soberbia, hija de p*ta. Y eso estuve a punto de escupírselo, y me tuve que aguantar. Porque pues ese es el chiste de La casa, y habemos gente de muchos extractos sociales con muchas mentalidades diferentes. Pues sí estoy alterada, Doc, mucho. Cynthia Klitbo

El video termina con Cynthia diciendo que tenía ganas de “un cigarro”, y que, además, buscaba algo para poder relajarse. Finalmente, agradece la atención al doctor, desatando la molestia del público en casa. ¿Tú qué opinas?

Tal vez te interese: Cynthia Klitbo confiesa que un actor “la calentaba mucho” en plena grabación de telenovela: ¡Sí dio el nombre!