¿Cynthia Klitbo, la mejor pagada de La casa de los famosos México 2026?: así serían los sueldos de los habitantes

Entre nominaciones, alianzas y conflictos, dentro de La casa de los famosos México 2026 también correría dinero de por medio, y no poco. Una supuesta filtración expuso lo que cada habitante recibiría semanalmente por permanecer en el reality, y las cifras habrían encendido la conversación entre los seguidores del programa.

De acuerdo con la lista que circula en distintos medios, la trayectoria de cada celebridad pesaría más que su número de seguidores en redes sociales al momento de fijar los pagos. ¿Quién es el mejor pagado?

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¿Quién sería el habitante mejor pagado de La casa de los famosos México 2026?

Entre los nombres que aparecen en la presunta lista de pagos, la actriz Cynthia Klitbo destaca como la celebridad que recibiría el sueldo semanal más alto dentro de La casa de los famosos México 2026.

La filtración señala que la reconocida actriz presuntamente tendría un ingreso de alrededor de 320 mil pesos por semana, colocándose por encima de figuras con una enorme presencia mediática y millones de seguidores en redes sociales.

Detrás de Cynthia Klitbo aparecerían el actor y conductor Ernesto Laguardia, presuntamente con un salario de 300 mil pesos semanales, así como la cantante Mariana, quien presuntamente cobraría cerca de 280 mil pesos por cada semana que permanezca dentro de la competencia.

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La casa de los famosos México 2026: Cynthia Klitbo / Redes sociales

¿Cuáles son los sueldos presuntamente de los habitantes de La casa de los famosos México 2026?

La lista difundida ubica a los participantes de La casa de los famosos México 2026 en distintos rangos salariales. Según esta versión, los pagos semanales presuntamente quedarían de la siguiente manera:

Cynthia Klitbo: 320 mil pesos

Ernesto Laguardia: 300 mil pesos

Fede Vigevani: 250 mil pesos

Yanet García: 200 mil pesos

Ximena Herrera: 180 mil pesos

Flor Vigna: 180 mil pesos

Brianda Deyanara: 160 mil pesos

Memo Schutz: 150 mil pesos

Karina Torres: 140 mil pesos

Luis Chaparro: 140 mil pesos

Masad Altamimi: 130 mil pesos

Moisés Peñaloza: 130 mil pesos

Arantza Ruiz: 130 mil pesos

Aldo Rendón: 120 mil pesos

Gema Garoa: 120 mil pesos

Yahir: 110 mil pesos

Ese Pérez: 110 mil pesos

La diferencia entre los montos ha llamado la atención de los seguidores del programa, especialmente porque algunos creadores de contenido cuentan con comunidades digitales enormes y, aun así, aparecerían por debajo de actores y figuras con una larga trayectoria en televisión.

Además, existen otras versiones que manejan cifras distintas para algunos habitantes, lo que ha provocado que muchos usuarios cuestionen la veracidad de las cantidades filtradas. Por esta razón, todo queda en puntual calidad de RUMOR.

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¿El ganador de La casa de los famosos México 2026 recibe un premio adicional?

Sí. Los supuestos salarios semanales serían completamente independientes del premio final que entrega el programa a quien logre conquistar el apoyo del público.

De acuerdo con la información difundida por los canales oficiales del reality, La casa de los famosos México 2026 mantiene una bolsa de 4 millones de pesos para el ganador de la temporada.

Esto significa que un participante podría acumular varias semanas de sueldo dentro de la casa y, además, aspirar al millonario premio final si consigue permanecer hasta el desenlace de la competencia.