‘La casa de los famosos México 2026’: ¿Quiénes son los nominados del reality HOY miércoles 5 de agosto?

La segunda gala de nominación en ‘La casa de los famosos México 2026’ está a la vuelta de la esquina y el público tiene muchas expectativas de lo que podría pasar. Y es que, a diferencia de la semana pasada, ya hubo un expulsado y los habitantes ya se han conocido un poco más.

Como se sabe, Moisés Peñaloza obtuvo inmunidad al volverse el líder de la semana. Si bien los participantes no lo saben aún, Fede Vigevani tampoco puede ser nominado debido a que es un “infiltrado”. Te contamos todo lo que pasó en la segunda noche de nominación en el reality.

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Nominados de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Quiénes quedan en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Tras la eliminación de Mariana por decisión del público, ‘La casa de los famosos México 2026’ quedó con 17 habitantes, quienes son:

Ernesto Laguardia

Karina Torres

Ximena Herrera

Aldo Rendón

Moisés Peñaloza

Cynthia Klitbo

Massad Altamimi

Flor Vigna

Ese Pérez

Luis Chaparro

Arantza Ruiz

Memo Schutz

Brianda Deyanara

Yanet García

Yahir

Fede Vigevani

Gema Garoa

Como se mencionó anteriormente, Vigevani no es un participante como tal. Es un infiltrado de la producción que sigue ciertas órdenes dadas por el público en el canal de difusión oficial del show. Aunque se sabe que su estancia es por tiempo limitado, se desconoce la fecha exacta de su salida.

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Dicen que hay complot contra Karina Torres / Redes sociales

¿Complot en ‘La casa de los famosos México 2026’ contra Karina Torres?

Karina Torres ganó la ‘moneda del destino’ esta semana. Con esto, se le dio el privilegio de escoger a dos habitantes para que cambiaran de cuarto. La influencer seleccionó a Arantza y Gema, quienes estaban en ‘Tulúm’ y ‘Malibú’.

La reacción de Arantza dio mucho de qué hablar. La actriz no solamente lloró, sino que también dijo algo triste por el intercambio. Sin embargo, aseguró no haber tomado personal el asunto.

Por otra parte, en redes sociales se ha detectado que, al parecer, ya se estaría planeando un complot para nominar a Karina. De hecho, hace algunas horas, Ese Pérez fue a hablar con la propia creadora de contenido para comentarle acerca de esta situación.

Los protagonistas del supuesto complot serían:

Yanet García

Ximena Herrera

Brianda Deyanara

Luis Chaparro

En teoría, hacer esto está prohibido, por lo que muchos esperan que sean sancionados. Y es que los cuatro están buscando gente que se una a su “alianza”.

¿Dónde y cuándo ver la segunda gala de nominación de ‘La casa de los famosos México 2026’?

La segunda gala de nominación se llevará a cabo este miércoles 5 de agosto. Comenzará a las 10 pm y se podrá ver en el Canal 5, así como en VIX, app en la que se puede ver la transmisión 24/7.

El evento será conducido por Galilea Montijo. Recordemos que los nominados tendrán la oportunidad de salir de la placa, siempre y cuando le roben el poder de la salvación a Moisés Peñaloza.

Conductores de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

Estos son los nominados de la segunda semana de ‘La casa de los famosos México 2026’

Información en desarrollo…

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