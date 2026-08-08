¿Aldo Rendón no cree en la fortuna de Masad? Esto dijo en La casa de los famosos México 2026: “No estaría aquí”

Durante esta segunda semana de La casa de los famosos México 2026 las polémicas han comenzado, pues Aldo Rendón lanzó un comentario que ya ha dividido a las redes sociales. Esto fue lo que dijo el estilista sobre Masad Altamimi.

Aldo Rendón lanza comentario a Masad Altamimi / Redes sociales

¿Por qué Masad Altamimi se considera un hombre millonario?

Desde antes de convertirse en habitante de La casa de los famosos México 2026, Masad llamaba la atención por mostrar en redes sociales una vida marcada por viajes, automóviles de lujo, ropa de diseñador y otras experiencias.

En algunas ocasiones también se ha descrito, de manera humorística, como “ guapo, millonario y soltero ”, frase que terminó convirtiéndose en parte de su personaje ante las cámaras.

Sin embargo, el propio Masad posteriormente explicó que esa expresión debía entenderse dentro de un contexto de humor. También ha señalado que su concepto de “millonario” es diferente al que normalmente se utiliza en otros países. ¿Será que sí?

Te puede interesar: ¿Nicola Porcella celoso de Masad? Rompe el silencio tras supuesto romance con Brianda: “Se lo merece”

Masad Altamimi y Aldo Rendón / Redes sociales

¿Qué dijo Aldo Rendón sobre la fortuna de Masad Altamimi?

El polémico comentario de Aldo Rendón en La casa de los famosos México 2026 surgió durante una conversación con Karina Torres, cuando esta última se refirió al árabe como un hombre millonario.

Frente a esto, Aldo Rendón manifestó de inmediato su desacuerdo y puso en duda la versión que el empresario ha compartido sobre su situación económica:

¿Millonario árabe? No estaría aquí, también usa la lógica. Un millonario árabe no estaría aquí. Por millonarios no estamos aquí. Aldo Rendón

Algunos usuarios coincidieron con Aldo y consideraron que su razonamiento tenía sentido, mientras que otros defendieron, incluida Karina Torres, la idea de Masad, ya que un millonario también podría tener el deseo de ser parte de un programa de este estilo.

Lee: ¿Massad golpea a Yanet García y Brianda en LCDLFM 2026? En redes dicen: “No solo en sus lives patea mujeres”

¿Quién es Masad Altamimi y a qué se dedica?

Massad Altamimi es un empresario y creador de contenido de origen saudí, tiene 34 años y lleva varios años viviendo en México. A través de sus redes sociales comparte aspectos de su de vida, sus negocios y las colaboraciones que realiza.

El empresario ha contado que una de sus principales actividades comerciales está relacionada con el comercio internacional, particularmente con la exportación de aguacate mexicano hacia mercados de Medio Oriente.

En cuanto a su vida amorosa, actualmente se encuentra soltero. Entre sus relaciones sentimentales más conocidas están las que mantuvo con la influencer Melissa Navarro y la modelo Alejandra Tijerina, quienes en el pasado realizaron señalamientos públicos en su contra por presunto maltrato físico y verbal.

Tal vez te interese: Aldo Rendón hace fuerte crítica al físico de Yanet García en LCDLFMX 2026: “Es postizo”, asegura