Alberto Estrella reacciona a la confesión de Cynthia Klitbo en La casa de los famosos México: “Me calentaba mucho”

Cynthia Klitbo reveló en La casa de los famosos México 2026 que hace años sintió una intensa atracción por Alberto Estrella cuando trabajaron juntos en una telenovela. La actriz incluso confesó que disfrutaba sus escenas románticas con el actor, declaraciones que rápidamente llegaron hasta él y que ahora tienen respuesta.

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Cynthia Klitbo molesta en La casa de los famosos México 2026 / Mezcalent, Redes sociales, Canva

¿Qué confesó Cynthia Klitbo sobre Alberto Estrella en La casa de los famosos México 2026?

Cynthia Klitbo en una conversación dentro de La casa de los famosos México 2026 habló de la química que existía entre ambos cuando compartieron créditos en la telenovela Alguna vez tendremos alas, producción estrenada en 1997 y que marcó a toda una generación de televidentes. La intérprete sorprendió al admitir que las escenas románticas que grababan provocaban emociones reales en ella. Incluso reconoció que los besos que compartían frente a las cámaras estaban lejos de ser algo rutinario para su trabajo como actriz.

“Me calentaba mucho” Cynthia Klitbo

La declaración llamó inmediatamente la atención de los seguidores del programa, quienes comenzaron a comentar el tema en redes sociales debido a la sinceridad con la que Cynthia Klitbo habló de aquella etapa de su vida.

La actriz también recordó que nunca ocultó lo que sentía y que incluso llegó a expresárselo directamente al actor.

“Albertito, te amo. Tú sabes que yo te me declaré” Cynthia Klitbo

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¿Qué respondió Alberto Estrella a la confesión de Cynthia Klitbo?

Las declaraciones de Cynthia Klitbo no tardaron en llegar hasta Alberto Estrella, quien fue cuestionado por reporteros del programa Hoy sobre los comentarios realizados dentro de La casa de los famosos México 2026. Lejos de mostrarse incómodo, el actor respondió con tranquilidad y una sonrisa, asegurando que este tipo de situaciones pueden ocurrir cuando dos intérpretes trabajan juntos en escenas cargadas de emociones.

Alberto Estrella explicó que los actores suelen involucrarse emocionalmente con los personajes que interpretan y que sería poco realista negar que ciertas sensaciones pueden aparecer mientras desarrollan una historia de amor en pantalla.

“Todo aquel actor que diga que no siente cosas está mintiendo. Pues claro que se siente”. Alberto Estrella

Cynthia Klitbo fue “rechazada” por actor / Redes sociales

¿Hubo un romance entre Cynthia Klitbo y Alberto Estrella?

Tras las declaraciones de ambos actores, muchos usuarios comenzaron a preguntarse si entre Cynthia Klitbo y Alberto Estrella existió una relación sentimental fuera de los foros de televisión. El propio actor dejó claro que, aunque pudo existir atracción y una gran química entre ellos, el profesionalismo siempre estuvo presente durante las grabaciones. Además, recordó que la actriz se encontraba casada en aquel momento.

Alberto Estrella aseguró que siempre existió respeto mutuo y que nunca percibió que Cynthia Klitbo buscara ir más allá de lo que ocurría en el trabajo.

Alberto Estrella “Si ella estaba en ese momento casada, no creo que ella tuviera otro tipo de intención, pero el profesionalismo siempre existe y también hay un respeto por la otra persona. Yo adoro a Cynthia”.

Las palabras del actor fueron bien recibidas por los seguidores de ambos, quienes destacaron la madurez con la que recordó aquella experiencia y el cariño que mantiene hacia la actriz después de tantos años.

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¿Dónde trabajaron juntos Cynthia Klitbo y Alberto Estrella?

La historia que hoy vuelve a dar de qué hablar comenzó hace casi tres décadas, cuando Cynthia Klitbo y Alberto Estrella compartieron pantalla en la telenovela Alguna vez tendremos alas. La producción fue estrenada en 1997 y se desarrollaba en uno de los barrios más humildes de la Ciudad de México. Gracias a su historia y a las actuaciones de su elenco, logró convertirse en una de las novelas más recordadas de aquella época.

Fue precisamente durante ese proyecto cuando ambos actores convivieron de manera cercana y grabaron múltiples escenas románticas que, según reconoció recientemente Cynthia Klitbo, despertaron sentimientos que iban más allá de la ficción.

Casi 30 años después, la actriz decidió contar esta anécdota en La casa de los famosos México 2026, provocando una ola de nostalgia entre quienes recuerdan aquella producción y sorprendiendo a nuevas generaciones que desconocían la historia detrás de la química que ambos mostraban en pantalla.