¿Sabe dónde está Adela Noriega? Ernesto Laguardia revela su supuesto paradero en ‘La casa de los famosos México’ 2026

Lo que sucedió con Adela Noriega después de su alejamiento de la televisión mexicana se ha convertido en todo un misterio y ha generado muchas dudas y teorías sobre su paradero y su situación familiar.

Desde entonces, compañeros del medio y personalidades con quienes compartió pantalla han sido cuestionados sobre dónde está la actriz y qué habría ocurrido con ella después de retirarse de los reflectores.

Precisamente, Ernesto Laguardia recientemente fue cuestionado al respecto y sorprendió al revelar información que conoce sobre Adela Noriega. ¿Sabe dónde está actualmente? ¡Te contamos!

Leer: Cynthia Klitbo rompe el misterio sobre Adela Noriega en La casa de los famosos México 2026: ¿Sabe dónde está?

Adela Noriega / Redes sociales

¿Qué dijo Ernesto Laguardia sobre el paradero de Adela Noriega?

Momentos previos a la gala de salvación del viernes, Ernesto Laguardia se encontraba conversando con otros habitantes de la casa. Mientras compartían algunas anécdotas de sus años dentro del medio artístico, Moisés Peñaloza aprovechó para preguntarle al actor si había coincidido con Adela Noriega y si todavía mantenía contacto con ella.

Ernesto respondió que sí tuvo comunicación con la actriz durante un periodo considerable. Ante esto, sus compañeros quisieron saber más y le preguntaron directamente si Adela se encontraba en Estados Unidos, como se ha especulado durante los últimos años.

Sin embargo, ¡Ernesto lo negó! El actor aseguró que Adela Noriega se encuentra en México e incluso aprovechó el momento para mandarle un saludo.

“Mucho tiempo lo tuve (contacto)... (está) aquí en México…le mando un beso a mi Adelita adorada” Ernesto Laguardia

Los habitantes de la casa intentaron obtener más información y quisieron saber qué había ocurrido con la actriz después de su alejamiento de los reflectores. No obstante, Ernesto prefirió ser discreto y no reveló mayores detalles sobre la vida actual de su excompañera.

Leer: ¡Adela Noriega no murió! Reaparece en la Ciudad de México al lado de dos hombres; circula FOTO!

Adela Noriega / Redes sociales

¿Cuándo se conocieron Ernesto Laguardia y Adela Noriega?

Aunque la aparición de Ernesto Laguardia y Adela Noriega en ‘Quinceañera’ es una de las más recordadas de sus carreras, el propio actor ha contado que su amistad comenzó mucho antes de compartir créditos en la famosa telenovela.

Ernesto ha relatado que conoció a Adela durante la grabación de un comercial y que, tiempo después, tuvieron una anécdota que los hizo estrechar su relación. En aquella ocasión, el actor se ofreció a llevarla hasta su casa después de una grabación, un gesto que dio pie a que ambos se volvieran más cercanos.

Sin embargo, después de aquel encuentro tuvieron que pasar varios años para que volvieran a coincidir. Fue hasta las grabaciones de ‘Quinceañera’ cuando volvieron a encontrarse y pudieron trabajar juntos en la telenovela.

“Yo la conocí mucho antes de Quinceañera, en un comercial, lo hicimos en Bosques de las Lomas (...) Alguien no fue por ella y le ofrecí llevarla a su casa, luego no nos vimos durante años hasta Quinceañera.” Ernesto Laguardia

Leer: ¿Adela Noriega tiene esposo e hijos en secreto? Actor de El manantial lo suelta todo, ¿qué dijo?

Ernesto Laguardia y Adela Noriega / Redes sociales

¿Cuándo fue la última aparición de Adela Noriega en televisión?

La última vez que Adela Noriega apareció en pantalla fue en 2008, cuando protagonizó la telenovela ‘Fuego en la sangre’, donde interpretó a Sofía Elizondo.

Después de aquel proyecto, la actriz se alejó por completo de la televisión y, desde entonces, poco se sabe sobre su vida actual, pues mantiene un perfil sumamente discreto y son contadas las ocasiones en las que se ha hablado públicamente sobre ella.

A lo largo de los años, su ausencia de los reflectores también ha dado pie a múltiples rumores sobre su vida personal. Incluso surgió una versión que aseguraba que Adela Noriega habría tenido un hijo con un expresidente de México, información que recientemente fue desmentida.

Ahora, las declaraciones de Ernesto Laguardia vuelven a despertar la curiosidad de sus seguidores, después de que el actor aseguró que la actriz se encuentra en México.

Leer: ¿Adriana Nieto sabe donde está Adela Noriega? La actriz de El privilegio de amar rompe el silencio