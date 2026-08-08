Revelan quién ganaría ‘La casa de los famosos México 2026’ y no sería Aldo ni Karina, ¿de quién se trata?

La tensión entre los habitantes de ‘La casa de los famosos México 2026’ crece con el paso de los días. Las alianzas y enemistades han estado a la orden del día, principalmente tras el más reciente duelo por la salvación.

En medio de todo esto, se revela quién podría coronarse como el ganador del reality. Sorprendentemente, presuntamente no serían Aldo Rendón ni Karina Torres, quienes se han posicionado como los favoritos de la temporada. Te contamos todo lo que se sabe.

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La casa de los famosos México 2026 comenzó a finales de julio / Facebook: La casa de los famosos México logo

¿Quiénes son los habitantes que quedan en ‘La casa de los famosos México 2026’?

A ‘La casa de los famosos México 2026’ entró un total de 18 celebridades. El pasado 2 de agosto, se confirmó a Mariana como la primera eliminada. Estos son los habitantes que quedan:

Ernesto Laguardia (Actor) Cynthia Klitbo (Actriz) Karina Torres (Creadora de contenido) Aldo Rendón (Fashion Stylist) Yahir (Cantante) Yanet García (Conductora y health coach) Fede Vigevani (Creador de contenido) Brianda Deyanara (Creadora de contenido) Moisés Peñaloza (Actor) Masad Altamimi (Influencer) Flor Vigna (Cantante y bailarina) Gema Garoa (Actriz) Ese Pérez (Creador de contenido) Luis Chaparro (Creador de contenido) Ximena Herrera (Actriz) Arantza Ruiz (Actriz) Memo Schutz (Comentarista y conductor) Mariana (cantante)

Cabe mencionar que Fede es un “infiltrado”, es decir, no participa en el show como tal y solo estará por un tiempo limitado. Según se ha especulado, será sustituido por el actor Jorge Blanco, quien sí será un habitante real. Esto último no ha sido confirmado hasta el momento.

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Habitantes de La casa de los famosos México 2026

¿Quiénes son los nominados de la segunda semana en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Los nominados de la segunda semana de ‘La casa de los famosos México 2026' son:

Ernesto Laguardia

Ximena Herrera

Memo Schutz

Massad Altamimi

Si bien Gema Garoa también estaba en la lista, Moisés Peñaloza, al conservar la salvación como líder de la semana, la sacó de la placa.

El supuesto ganador de ‘La casa de los famosos México 2026’

Recientemente, la vidente ‘la Güera de las estrellas’ predijo el futuro de los habitantes restantes de ‘La casa de los famosos México 2026’. Según dijo, el ganador absoluto del show presuntamente podría ser Memo Schutz. Indicó que el conductor se iría ganando el cariño del público poco a poco.

En tanto que estas fueron sus predicciones para el resto de los participantes:

Fede: Se queda entre tres y cinco semanas más.

Se queda entre tres y cinco semanas más. Brianda Deyanara: Seguirá de mueble.

Seguirá de mueble. Arantza Ruiz : Se empezó a alinear; como es Aries va a tener algún conflicto esta o la próxima semana.

: Se empezó a alinear; como es Aries va a tener algún conflicto esta o la próxima semana. Flor Vigna : Enfrentará una rivalidad contra Yanet y hará fuertes declaraciones.

: Enfrentará una rivalidad contra Yanet y hará fuertes declaraciones. Yahir : Es Aries y de lindo pasa a ser mandón, eso no va a gustar mucho.

: Es Aries y de lindo pasa a ser mandón, eso no va a gustar mucho. Cynthia Klitbo: Les dije que se iba a poner insoportable, todo el mundo la va a querer nominar, aunque mucha gente la va a apoyar y puede seguir avanzando.

Les dije que se iba a poner insoportable, todo el mundo la va a querer nominar, aunque mucha gente la va a apoyar y puede seguir avanzando. Moisés y Karina: Son los reyes de la casa.

Son los reyes de la casa. Aldo : No se va a dejar mandar.

: No se va a dejar mandar. Ernesto : Es Libra, no le está yendo muy bien y le está costando trabajo encajar.

: Es Libra, no le está yendo muy bien y le está costando trabajo encajar. Luis Chaparro : Es Tauro, es uno de lo favoritos en este momento del universo.

: Es Tauro, es uno de lo favoritos en este momento del universo. Gema: Es Acuario, pero ya empezó a hacer equipos y deberá cuidar sus palabras para no perjudicarse a sí misma.

La Güera de las estrellas predice al posible ganador de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Yanet García es víctima de brujería dentro de ‘La casa de los famosos México 2026’?

Otra revelación que dio fue acerca de la presunta brujería que Yanet García, habitante de ‘La casa de los famosos México 2026’, estaría sufriendo. La vidente indicó que esa sería la razón por la que la conductora no la estaría pasando nada bien.

“Yanet García ahorita le va a empezar a cambiar la energía, se puede empezar a posicionar, pero qué creen, Yanet García, víctima de un trabajo, de una maldición y ha tenido una energía muy complicada”, indicó.

Si bien la pitonisa sí ha acertado en varias predicciones, al final del día esto es solo un RUMOR y las cosas dentro del reality podrían cambiar de un momento a otro.

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