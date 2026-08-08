Así lucía Gema Garoa previo a sus cirugías; el antes y después de la actriz de La casa de los famosos México 2026

Las comparaciones de “antes y después” nunca fallan en los realities y esta semana la protagonista fue la actriz Gema Garoa quien esta nominada en la segunda semana de La casa de los famosos México. Circularon en redes fotografías de sus primeros años frente a cámaras, con un rostro muy distinto al que hoy conocen millones de espectadores, y de inmediato se desató la especulación sobre cuántos retoques estéticos habría detrás del cambio.

Lee: Gema rompe en llanto por la muerte de su papá en La casa de los famosos México 2026, VIDEO

¿Quién es Gema Garoa, participante de La casa de los famosos México 2026?

Gema nació el 14 de febrero de 1990 en Valle Hermoso, Tamaulipas, y desde joven se mudó a la Ciudad de México con la meta de convertirse en actriz. Entró al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, donde terminó su formación en 2013.

Sus primeros pasos frente a las cámaras fueron en unitarios como:



“La rosa de Guadalupe”

“Como dice el dicho”

El salto grande llegó en 2015 con “Pasión y poder”, donde dio vida a “Clara Álvarez”, y un año después se metió al público en el bolsillo como la villana “Galina Sídorov” en “Sin rastro de ti”.

Con los años sumó proyectos como:



“Mi adorable maldición”

“La jefa del campeón”

“Cita a ciegas”

“Como tú no hay 2"

“Contigo sí”

“Mi tío”

“Eternamente amándonos”

“Fugitivas, en busca de la libertad”.



Su trabajo más reciente antes de entrar al reality fue “Hermanas, un amor compartido” (2026), donde interpretó a “Marcela”, un personaje que enfrenta violencia emocional.

Gema Garoa habitante de La casa de los famosos México. / Redes sociales

Así lucía Gema Garoa antes de La casa de los famosos México 2026

Las fotografías de Gema Garoa antes de La casa de los famosos México 2026 comenzaron a llamar la atención después de que un usuario identificado como Luis Caracheo compartiera imágenes de la actriz y hablara públicamente sobre la relación de amistad que mantiene con ella desde hace varios años.

Caracheo salió a aclarar las versiones que circulaban sobre un supuesto acercamiento reciente entre él, Gema Garoa y Karina Torres. De acuerdo con su publicación, su vínculo con la actriz no comenzó hace unos meses, como algunos usuarios aseguraban, sino que se remonta a más de una década.

“He visto comentarios de que Gema y yo nos empezamos a juntar hace meses para presentarle a Karina; ERROR!!! Tenemos una amistad de más de 15 años y la amo, es única”, escribió Luis Caracheo al referirse a su relación con Gema Garoa.

Fue a partir de esta publicación y de las imágenes compartidas que las fotografías antiguas de la actriz comenzaron a generar mayor conversación entre los seguidores de La casa de los famosos México 2026. Las postales permitieron conocer una faceta poco vista de Gema y provocaron comparaciones con su apariencia actual.

¿Qué procedimientos estéticos dicen que Gema Garoa se hizo?

A raíz de las fotografías de Gema Garoa antes y después, algunos internautas comenzaron a mencionar posibles cambios en su nariz, sonrisa, rostro y figura. Entre los procedimientos que aparecen en las especulaciones están la rinoplastia, el diseño de sonrisa, el perfilamiento facial y un posible aumento de busto.

Sin embargo, hasta el momento no existe una declaración pública de Gema Garoa que confirme estas intervenciones.

Mira: Yanet García explota contra Gema y Flor Vigna tras salvarse de la eliminación en La casa de los famosos México

¿Gema Garoa es una de las favoritas de La casa de los famosos México 2026?

Dentro de La casa de los famosos México 2026, Gema Garoa ha logrado generar conversación por su manera de relacionarse con otros habitantes y por algunos de los momentos que ha protagonizado durante el encierro como el acercamiento con Fede.

La actriz ha establecido cercanía con participantes como Aldo Rendón y Karina Torres, aunque también ha protagonizado roces con Yanet García y Brianda, quienes han mostrado opiniones diferentes respecto a su comportamiento dentro de la competencia.