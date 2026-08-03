La casa de los famosos México 2026: Arantza Ruiz revela que se divorció antes de entrar al reality; ¿por qué?

Arantza Ruiz es, para muchos, la habitante revelación de La casa de los famosos México 2026, pues no solo fue la primera salvada de todo el reality, si no que también sus historias han impactado a sus compañeros. Hace unas horas, ella contó que se divorció previo a su entrada. ¿Por qué?

Arantza Ruiz en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Con quién estaba casada Arantza Ruiz antes de La casa de los famosos México 2026?

Muy pocas personas conocían la historia de Arantza Ruiz antes de La casa de los famosos México 2026, y en algunos otros casos, no sabían quién era la nueva habitante del reality de Televisa.

Aunque varios la reconocían por sus streams y participación en el mundo digital, otros tantos la recordaban como parte de diferentes producciones de televisión.

La confesión que sorprendió a los demás habitantes fue respecto a su vida personal, ya que no solo admitió haberse casado, si no también haberse divorciado del actor Sebastián Fouilloux . Pero... ¿por qué terminó la relación de ambos?

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Arantza Ruiz y Sebastián Fouilloux / Redes sociales

¿Por qué Arantza Ruiz se divorció antes de La casa de los famosos México 2026?

Durante una conversación con amigos de La casa de los famosos México 2026, Arantza Ruiz impactó al decir que conoció a Sebastián Fouilloux a principios de 2022 gracias a un familiar del actor, quien trabajaba como director en el programa Como dice el dicho. La química entre ambos fue inmediata y comenzaron una relación sentimental en febrero de ese mismo año.

El romance avanzó y apenas dos meses después decidieron casarse, una decisión que en ese momento parecía la correcta. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a aparecer diferencias que terminaron afectando la convivencia diaria.

La actriz explicó que, aunque ambos compartían una fuerte pasión por el anime y los videojuegos, esos intereses eran prácticamente el único punto de conexión que mantenía viva la relación, la cual, terminó en 2024:

Las cosas por las cuales se sostuvo la relación era porque jugábamos Fortnite todo el día y veíamos anime todo el día. Pero pues era como de, o sea, la única manera de estar bien juntos era sentados enfrente de una pantalla, nunca iba a funcionar. Arantza Ruiz

Además de reconocer que tenían pocos intereses en común fuera del entretenimiento, Arantza explicó que la personalidad de ambos era completamente distinta.

Mientras describió a Sebastián como una persona muy organizada, estructurada y estricta con las rutinas, ella aseguró tener una forma de pensar mucho más espontánea y diferente.

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¿Quién es Arantza Ruiz?

Arantza Ruiz es una actriz mexicana de cine, teatro y televisión, reconocida por su participación en diversas producciones de Televisa y plataformas de streaming.

Debutó en televisión con participaciones en programas unitarios como Como dice el dicho y La rosa de Guadalupe, y así posteriormente obtuvo papeles en telenovelas como:



Vencer el pasado,

Esta historia me suena,

Señora acero,

La querida del centauro y

y El hotel de los secretos.

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